C’ERA UNA VOLTA STUDIO UNO / Anticipazioni prima puntata 13 febbraio 2017: Giulia, Rita ed Elena pronte a sfondare?

C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 13 FEBBRAIO 2017: TANTI ATTORI FAMOSI PER LA MINISERIE - Le storie di tre giovani donne, il mondo della televisione e dello spettacolo, l'Italia degli anni '60 nel pieno del boom economico: sono questi gli elementi che C'era una volta studio Uno, miniserie al debutto sul piccolo schermo di Rai 1, racchiude. Oggi, lunedì 13 febbraio 2017 andrà in onda la prima puntata, seguita immediatamente domani dall'appuntamento conclusivo: C'era una volta Studio Uno è un film per il piccolo schermo, che ha visto in regia Riccardo Donna ed è stato prodotto da LuxVide e Rai Fiction con Matilde e Luca Bernabei. Diversi, e molto ben conosciuti, gli attori annunciati per le due prime serate: a C'era una volta Studio Uno farà capolino Alessandra Mastronardi nei panni della segretaria Giulia. Di recente, il pubblico si è anche appassionato al ruolo da protagonista ricoperto ne L'allieva, altra fiction della prima rete nazionale. Non mancherà, inoltre, la protagonista de Il Paradiso delle Signore ed ex Miss Italia Giusy Buscemi, nei panni della ballerina Elena. Infine, per C'era una volta Studio Uno è stata ingaggiata anche Diana Del Bufalo, nuovo volto di Che Dio ci aiuti (dove interpreta Monica, figlia di Valerio): quest'ultima, nei panni di Rita, sarà assunta in qualità di sarta all'interno della grande produzione di Studio Uno, anche se continuerà a sognare e impegnarsi per poter fare la cantante. Naturalmente, non mancheranno diversi personaggi di contorno, che mettono in campo altri nomi molto apprezzati dal pubblico del piccolo schermo: stiamo parlando per esempio di Giampaolo Morelli (Bocci), attualmente impegnato nelle nuove riprese de L'Ispettore Coliandro; di Gianmarco Saurino (Renato), nel cast di Che Dio ci aiuti; Domenico Diele (Lorenzo), volto di 1992; e di Andrea Bosca (Stefano), che ha preso parte a Grand Hotel e Non dirlo al mio capo. Curiosi di ritrovarli tutti sul piccolo schermo in C'era una volta Studio Uno?

C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 13 FEBBRAIO 2017: TRAMA EPISODIO 1 - La grande promessa di Studio Uno, il nuovo e rivoluzionario varietà di casa Rai degli anni '60: un programma che vanta un'interprete pazzesca e giovanissima, Mina, e che è in grado di accendere la curiosità di coloro che vogliono fare breccia e costruirsi una carriera all'interno del mondo dello spettacolo. Questa è la premessa di C'era una volta Studio Uno, la miniserie di Rai 1 che parte oggi, lunedì 13 febbraio 2017, in prime time. Giulia, Rita ed Elena si conosceranno proprio in Rai: la prima è lì per fare un provino da segretaria e conoscerà il giovane Lorenzo, un ragazzo un po' fuori dagli schermi ma ricco di fascino che sarà subito in grado di attirare la sua attenzione. Rita affronterà il provino come cantante, senza essere presa ma guadagnandosi comunque - grazie all'intervento di Renato, segretamente attratto da lei - un posto da costumista e sarta a Studio Uno. Elena, invece, affronta il provino di ballo e viene assunta grazie a Bocci, nonostante il parere profondamente contrario del coreografo, Stefano. Giulia, sempre più presa da Lorenzo, non ha però il coraggio di confessargli che è in realtà fidanzata e, senza sapere tutta la verità sul giovane, arriverà a lasciare un profonda ferita nel cuore di colui che diceva di amare. Sarà anche Elena a subire una brutta delusione d'amore, che la spingerà a capofitto nel lavoro. Rita, con la sua voglia di sfondare, si caccerà in una difficile situazione durante l'incontro con un discografico: per di più, Studio Uno rischierà di naufragare perchè il budget è ridotto: le tre ragazze, messe a dura prova per un motivo o per l'altro, decideranno di andare a vivere insieme...

C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 13 FEBBRAIO 2017: PARLA ALESSANDRA MASTRONARDI - "Ho guardato il materiale d'archivio in bianco e nero della Rai" ha raccontato Alessandra Mastronardi quando - in un'intervista esclusiva rilasciata a DiPiù TV - quando le è stato chiesto come si è preparata al ruolo in C'era una volta Studio Uno, dal momento che negli anni '60 non era ancora nata. "La mattina, in sala trucco, ascoltavamo i brani di Mina per entrare nell'atmosfera dell'epoca: io li canticchiavo tutti. Gli altri erano stupiti, mi prendevano in giro per i miei gusti da 'vecchietta', ma sono cresciuta con Mina e Adriano Celentano: i miei genitori li ascoltavano". Alessandra Mastronardi veste i panni di Giulia in C'era una volta Studio Uno, la miniserie targata LuxVide e Rai Fiction che debutta oggi in prime time sul piccolo schermo di Rai 1: si avvicinerà a Lorenzo, rimarrà scottata dalle sue bugie?

