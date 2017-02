C'era una Volta Studio Uno, anticipazioni 14 febbraio seconda puntata e diretta streaming 13 Febbraio

C’ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 14 FEBBRAIO E DIRETTA STREAMING PUNTATA 13 FEBBRAIO 2017 - Gli anni sessanta tornano protagonisti questa sera, lunedì 13 febbraio 2017, su Rai Uno, che dalle 21.25 trasmetterà la prima puntata della fiction ambientata a Roma “C’era una volta Studio Uno”. Impareremo a conoscere le tre protagoniste: Giulia, Elena e Rita. Le tre lavorano in Rai: la prima è una segretaria, la seconda una ballerina e la terza una sarta. mentre collaborano per la realizzazione del nuovo varietà del sabato sera, vivranno intricate relazioni sentimentali. La seconda e ultima puntata di Studio Uno andrà in onda domani. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere C’era una volta Studio Uno” sintonizzandovi sulla prima rete del servizio pubblico, potrete seguire la fiction con Alessandra Mastronardi, Giusy Buscemi e Diana Del Bufalo anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui.

C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 14 FEBBRAIO 2017 - Torna per la seconda e ultima puntata C'era una volta Studio Uno, la serie televisiva con Diana Del Bufalo, Giusy Buscemi e Alessandra Mastronardi nel ruolo di tre ragazze del varietà più famoso degli anni sessanta condotto da Mina, e che ha fatto la storia della televisione italiana. Diana Del Bufalo, Giusy Buscemi e Alessandra Mastronardi sono Giulia, Rita ed Elena, tre ragazze che si trovano a lavorare in Rai per la trasmissione e che di lì a poco vedono sconvolte le loro vite che prima avevano una piega assolutamente normale. In un modo o nell'altro - chi per raccomandazione, chi facendo gli occhi dolci, chi in altre vie - riescono a entrare nella costruzione del programma evento degli anni sessanta e dare una svolta alle proprie vite. Ma, nella prossima puntata di C'era una volta Studio Uno, le ragazze andranno incontro ad alcune difficoltà che le faranno perdere un po' di fiducia.

C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA. PROBLEMI PER GIULIA (14 FEBBRAIO 2017) - Nella seconda puntata di C'era una volta Studio Uno che andrà in onda domani sera, vedremo Rita, Giulia ed Elena avere non solo alcuni problemi a livello lavorativo, ma anche sentimentale. Quella che più avrà l'ansia per quello che le accadrà è Giulia, che ha fatto saltare il matrimonio con il suo ex fidanzato dopo essersi invaghita di Lorenzo. La madre dell'ex futuro sposo, infatti, le ha addebitato tutte le spese del matrimonio andato a monte, e Giulia ha paura di non riuscire a pagare tutto quanto. Per questo decide di lasciare il posto da sarta a Studio Uno e cercare un lavoro che le dia uno stipendio più alto: fortunatamente però, la fortuna le sorride e la ragazza ottiene una promozione. Ma c'è anche altro che accade a Studio Uno e che getta in subbuglio lo show: Mina è incinta! La seconda e ultima puntata di C'era una volta Studio Uno andrà in onda domani sera alle 21.10 su Rai Uno.

