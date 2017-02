CALENDARIO FILM AL CINEMA/ Mamma o Papà?, Resident Evil: The Final Chapter, Moonlight e molti altri (settimana dal 13 al 19 febbraio 2017)

CALENDARIO FILM AL CINEMA, LE USCITE NELLE SALE: SETTIMANA DAL 13 AL 19 FEBBRAIO 2017 - Sono solo sette le nuove uscite cinematografiche della settimana che va dal 13 al 19 febbraio, ma la varietà di generi e la ricchezza dei cast proposti promettono di fare faville. Si parte il giorno della festa degli innamorati, il 14 febbraio, con il film Mamma o Papà? di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Claudio Gioè e Paola Cortellesi. Si tratta di una commedia che racconta la storia di Nicola e Valeria che, dopo 15 anni di matrimonio, decidono di divorziare. Di comune accordo decidono di lasciarsi da amici, trovando un'intesa su tutto, figli compresi. All'improvviso, però, ad ognuno di loro capita l'occasione lavorativa di una vita: trasferirsi all'estero per sette mesi, con un notevole incremento di prestigio e di stipendio. Valeria vorrebbe lasciare a Nicola questa possibilità ma quando scopre che il marito la tradisce da tempo, decide di vendicarsi e di accettare a sua volta l'offerta di lavoro all'estero. Inizierà una guerra fra i due senza esclusione di colpi per convincere i figli a chiedere al giudice di stare con l'altro coniuge.

Il 16 febbraio, invece, esce Absolutely Fabulous: The Movie del regista Mandie Fletcher, con Joanna Lumley e Jennifer Saunders. Il film riprende i personaggi e le situazioni della celebre e seguita sit com che racconta le strampalate vicende delle due hippy attempate, Patsy Stone e Edina Moonson. Autobahn - Fuori controllo è invece una pellicola in uscita sempre il 16 febbraio ma per la regia di Eran Creevy. Juliette e Casey si incontrano e si innamorano durante un lungo viaggio in Europa. Al culmine del loro amore, però, Juliette scopre di avere una grave malattia. Per pagare le cure molto costose, Casey decide di ritornare al suo vecchio "lavoro": le rapine di grossa entità. Peccato che la vittima prescelta, il temuto criminale Hagen, faccia saltare i piani di Casey. Inizierà, quindi, una lunga caccia all'uomo che costringerà Casey a lottare per salvare se stesso e la vita della donna che ama. Nel cast, Felicity Jones, Nicholas Hoult, Ben Kingsley e Anthony Hopkins.

Ballerina - ancora una volta in uscita il 16 febbraio - è un film di animazione per la regia di Éric Warin ed Eric Summer. Nella pellicola viene raccontata in modo delicato e romantico la storia di Felicie, una ragazza orfana che sogna di diventare la prima ballerina dell'Opera di Parigi. Con grande sacrifici e voglia di volontà riuscirà a raggiungere il suo scopo. Manchester by the Sea è, invece, una pellicola americana del regista Kenneth Lonergan, con Michelle Williams e Casey Affleck. Lee Chandler perde in un improvviso incidente il fratello maggiore e la cognata. Tornato a Boston per assistere ai loro funerali, scopre di essere stato nominato tutore del nipote sedicenne. Inizieranno insieme, dopo i primi inevitabili scontri, un lungo percorso per conoscersi e superare insieme il dolore per guardare al futuro con fiducia e serenità.

Moonlight di Barry Jenkins è, invece, un film che racconta storie di vita vera della comunità afro americana. Fra gioie e dolori, il regista riesce a tratteggiare una comunità legata alle sue radici ma, al tempo stesso, desiderosa di affrancarsi da retaggi antichi. Nel cast Naomie Harris e Mahershala Ali. L'ultimo film della settimana è Resident Evil: The Final Chapter. Milla Jovovich dà il suo volto ancora una volta ad Alice che, a capo di un gruppo di sopravvissuti, combatterà la sua ultima battaglia contro la Umbrella Corporation per riuscire a salvare l'umanità dalle mire espansionistiche di chi, dopo l'Apocalisse, vuole eliminare gli ultimi superstiti vivi. Nel cast anche Iain Glen e Ali Larter.

