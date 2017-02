CUCINE DA INCUBO/ Anticipazioni puntata 13 febbraio 2017: Cannavacciuolo in scena nei ristoranti Macrito e Lo Stuzzichino

CUCINE DA INCUBO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 FEBBRAIO 2017: MACRITO E LO STUZZICHINO - Antonino Cannavacciuolo è appena sbarcato sul piccolo schermo di TV8, ma stasera - lunedì 13 febbraio 2017 - anche il Nove proporrà nuovi appuntamenti che lo vedono in scena. Lo chef, che ha da poco terminato la sua avventura con O Mare Mio, sarà protagonista in due puntate di Cucine da Incubo 4 in scaletta proprio in prima serata: come sempre, Cannavacciuolo verrà chiamato da ristoratori e gestori di locali che hanno bisogno di essere rilanciati, rimodernati e aggiustati sotto uno o più aspetti. Forse è il menù che non convince, o la scelta della materia prima, l’organizzazione dei ruoli in cucina, la modernità del ristorante stesso e i suoi arredi… c’è sempre qualcosa da migliorare, e molto spesso diversi dettagli balzano anche all’occhio attento del pubblico. Cannavacciuolo interviene con i suoi consigli, cercando di dare un nuovo slancio all’attività: il primo episodio in programma stasera sul Nove si è svolto presso il Macrito di Marano Marchesato, in provincia di Cosenza: subito dopo lo chef si sposterà in Lombardia, in provincia di Milano, presso Lo Stuzzichino. Chi non si perderà i consigli di chef Cannavacciuolo a Cucine da Incubo?

© Riproduzione Riservata.