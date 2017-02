Che tempo che fa / Pagelle: arriva Francesco Gabbani con la scimmia Nino Frassica, Orietta Berti vede 50 sfumature (Puntata 12 febbraio 2017)

CHE TEMPO CHE FA, I TOP DELLA PUNTATA: Meravigliosa puntata di Che tempo che fa e di Che fuori tempo che fa quella di domenica 12 febbraio: tanti ospiti, tanti argomenti trattati a 360 gradi, tanto entusiasmo e divertimento. Uno dei momenti più belli della serata, uno dei momenti top è stato all'inizio con l'arrivo di Massimo Gramellini che ha raccontato il suo passaggio da La Stampa in cui teneva una rubrica chiamata "Buongiorno" al Corriere della Sera, sul quale da martedì partirà con una nuova rubrica chiamata "Caffè". Tra gli altri momenti più belli di Che tempo che fa come sempre il momento della comicità con Luciana Littizzetto: la torinese, che chiude la prima parta della serata con il suo pezzo, ha fatto divertire tutto il pubblico in studio e casa parlando, ovviamente di Sanremo e di alcuni dei suoi personaggi: Maria De Filippi e il suo anomalo modo di applaudire, Giletti e la famosa scena della pallonata ricevuta da Federico Russo, Al Bano con i suoi capelli.

CHE TEMPO CHE FA, I FLOP DELLA PUNTATA: Alcuni momenti flop, purtroppo, in questa puntata di Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa: la serata, infatti, nonostante sia stata molto divertente e davvero ricca di contenuti e personaggi, non ha brillato in determinati momenti. Tra questi, infatti, quello con Lenny, la cantante della Repubblica Ceca arrivata nello studio di Fabio Fazio per presentare "Hell.o" il suo brano di successo e il suo album chiamato "Hearts". Un momento molto breve, composto dall'esecuzione del brano e da un paio di domande da parte del conduttore, ma soprattutto un momento vuoto. La cosa che più è apparsa anomala, commentata naturalmente e presa di mira anche sui social, è stata la mancanza di data italiane per il tour di Lenny: la cantante, infatti, ha detto che per il momento non ci saranno concerti nel nostro paese. Forse, qualcosa potrà cambiare, ma non ha per nulla senso presentare il lavoro di un artista nel nostro paese quando in realtà questo stesso artista nel nostro paese non verrà. Voto 0. (Fabiola Granier)

