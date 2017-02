Cloud Atlas - Tutto è connesso/ Su Iris il film con Tom Hanks e Hugh Grant

CLOUD ATLAS - TUTTO È CONNESSO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 13 FEBRBAIO 2017: IL CAST - Cloud Atlas - Tutto è connesso è il film in onda su Iris oggi, lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere commedia - fantascienza dal titolo originale Cloud Atlas, realizzata nel 2012 da una serie di case cinematografiche tra cui la X - Film Creative Pool e la Anarchos Picture, distribuita ai botteghini e nel mercato dell’home video dalla Eagle Pictures per la regia di Lana e Lilly Wachowski in collaborazione con Tom Tykwer. Nel cast sono presenti Tom Hanks, Hugh Grant, Halle Berry, Hugo Weaving, Jim Sturgess e Susan Sarandon. Il film è suddiviso in sei storie che vedono come protagonisti diversi personaggi in epoche temporali differenti. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CLOUD ATLAS - TUTTO E' CONNESSO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 13 FEBRBAIO 2017: LA TRAMA - Intorno alla metà dell’Ottocento un avvocato americano di San Francisco: Adam Ewing ha raggiunto con una nave nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico le Isole di Chatham. L’obiettivo di questo viaggio è quello di concludere un importante accordo commerciale con un reverendo che abita sull’isola. Tra l’altro, il viaggio per l’avvocato si rivela un vero e proprio calvario, in quanto il medico di bordo - deciso ad impossessarsi di alcune importanti oggetti di valore di proprietà - gli sta facendo bere una presunta medicina per dei problemi allo stomaco, ma che in realtà è un veleno che poco alla volta lo sta portando alla morte. Ewing, ignaro di quanto sta accadendo, si mette nelle mani del medico, che, tuttavia, viene fermato nel momento di dare il colpo di grazia in quanto fermato da un clandestino. Una volta tornato a san Francisco l’avvocato decide di denunciare il suocero in quanto dedito allo schiavismo ed insieme alla moglie si impegna per portare avanti questa storica lotta sociale. La seconda storia è ambientata in Scozia verso la metà degli anni Trenta nei pressi della città di Edimburgo. Questa è la storia di un giovane compositore bisessuale, che durante un periodo in cui lavora a supporto di un vecchio compositore, scrive una bellissima opera, di cui proprio il primo vorrebbe appropriarsi. Quest’ultimo lo minaccia dicendosi pronto a rivelare la sua bisessualità, che all’epoca era ritenuta una cosa tutt’altro che positiva. Così, il giovane compositore, dopo aver letto il diario di bordo dell’avvocato Ewing, uccide il vecchio compositore, termina il suo capolavoro e quindi si suicida. Le altre storie seguono lo stesso filo conduttore. Si arriva quindi a San Francisco nella prima metà degli anni Settanta dove una giornalista sta per intervistare l’amante del giovane compositore suicida, nel frattempo diventato un importante fisico a livello mondiale...

