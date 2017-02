DANIELA DE JESUS, L'EX FIDANZATA DI ANDREA MARCACCINI: IL WEB LA CONDANNA. PIOGGIA D'INSULTI E OFFESE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 13 FEBBRAIO) - Continua a crescere la curiosità dei telespettatori de L'Isola dei Famosi 2017 in merito alla vicenda scoppiata fra Andrea Marcaccini e l'ex fidanzata e modella Daniela De Jesus Cosio. Quest'ultima ha infatti rivelato in un'intervista a Chi che l'ex Naufrago l'ha molestata per diverso tempo, spingendola alla fine a sporre denuncia nei suoi confronti. La vicenda è apparsa subito controversa ed oltre a dividere il pubblico italiano, ha sollevato non pochi dubbi. Chi dei due avrebbe ragione: la modella messicana o Andrea Marcaccini? Per ora sembra che la sentenza del web sia già arrivata e non c'è dubbio sul fatto che sia stato l'ex Naufrago a spuntarla. Non si sanno tuttavia per ora come sono andate realmente le cose fra i due, anche se grazie alla presenza di Andrea Marcaccini in studio nella puntata di questa sera, è possibile che si scopriranno ulteriori dettagli.

DANIELA DE JESUS, L'EX FIDANZATA DI ANDREA MARCACCINI: IL WEB LA CONDANNA. PIOGGIA D'INSULTI E OFFESE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 13 FEBBRAIO) - Molti fan e cacciatori di gossip si sono già lanciati verso ogni piega di internet per scovare ogni notizia su Daniela De Jesus, l'ex fidanzata di Andrea Marcaccini. La modella messicana ha sempre potuto contare su un nutrito stuolo di fan e follower che seguivano ogni suo post sui social ed è proprio all'interno dei network che sembra sia possibile trovare qualche dettaglio in più. In tempi non sospetti, Daniela De Jesus poteva contare sulla difesa a spada tratta di sostenitori a cui non era sfuggito un certo distacco di Marcaccini nei suoi confronti. Spulciando fra i post del profilo Instagram della modella si trovano infatti frasi come "Ma lascialo perdere, non vedi che non pubblica tue foto? Vuole solo attirare le fan", "Non ti merita" ed altre simili. L'impatto mediatico avuto dalla sua rivelazione riguardo alle denunce sporte contro Andrea Marcaccini, ha sollevato invece la furia del web, che si è scagliato contro la De Jesus, accusandola di essere responsabile dell'espulsione del modello da L'Isola dei Famosi 2017. La reazione della modella è stata pubblicare ancora una volta un post contro la violenza sulle donne, di cui si è spesso fatta portavoce, in cui ha sottolineato come lo "scandalo Marcaccini" non le cosentirà di avere alcun ritorno economio o di fama. L'intervista rilasciata a Chi sarebbe stata mossa inoltre dalla volontà della De Jesus di "testimoniare il mio impegno di donna contro la violenza". Clicca qui per leggere il post di Daniela De Jesus.

DANIELA DE JESUS, L'EX FIDANZATO ANDREA MARCACCINI RIGETTA LE ACCUSE: "DUE REATI SONO STATI ARCHIVIATI" (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 13 FEBBRAIO) - Nella puntata de L'Isola dei Famosi 2017 di oggi, lunedì 13 febbraio, fra gli ospiti ci sarà anche Andrea Marcaccini, che avrà diritto di replicare alle accuse mosse dall'ex fidanzata Daniela De Jesus Cosio. Subito dopo l'epulsione, il modello ha fatto una piccola dichiarazione in merito alla vicenda, sottolineando come la sua ex abbia "aspettato questo momento per acquisire visibilità in più". Questo particolare è stato inoltre notato da diversi fan subito dopo lo scoppio dello scandalo e che hanno notato come fosse particolare la coincidenza fra l'intervento della De Jesus ed il debutto di Andrea Marcaccini nel reality show. Proprio per questo particolare per molti si tratterebbe di una montatura voluta, soprattutto se si considera che la partecipazione del modello allo show è stata resa nota diverse settimane prima. Da parte sua, sottolinea Fan Page il modello sarebbe sicuro invece che due delle accuse che la donna gli ha mosso sono state archiviate, ovvero il reato di sequestro di persona e stalking. Quest'ultimo sarebbe stato smentito dai tabulati telefonici, mentre sulla prima accusa non si è espresso. La vicenda giudiziaria fra i due terminerà comunque quest'estate con la seconda parte del giudizio.

