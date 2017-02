DREAMER - LA STRADA PER LA VITTORIA/ Su La5 il film con Kurt Russell e Dakota Fanning

DREAMER - LA STRADA PER LA VITTORIA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Dreamer - La strada per la vittoria è il film in onda su La5 oggi, lunedì 13 febraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola cinematografica di genere drammatico - biografico prodotta negli Stati Uniti nel 2005. La regia è di John Gatins, il titolo originale è Dreamer: Inspired By a True Story. Gli interpreti principali sono Kurt Russell e Hannah Dakota Fanning. Nel film hanno recitato anche Kris Kristofferson ed Elisabeth Shue. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DREAMER - LA STRADA PER LA VITTORIA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia è stata ispirata da un fatto veramente accaduto. Ben Crane (Kurt Russell) è il migliore addestratore di cavalli sulla piazza, per amore del suo lavoro trascura non poco la figlia Cale (Dakota Fanning), che invece desidera trascorrere più tempo con il padre. Affinché il rapporto tra i due possa migliorare, la ragazzina chiede al padre il permesso di andare con lui sul posto di lavoro. Sulle prime, Ben non pensa sia una buona idea ma poi, grazie alle insistenze della figlia, accetta di portarla con sé. Cale mostra un grande entusiasmo per l'attività svolta dal genitore, impara a montare e in breve tempo comincia ad amare i cavalli e tutto il mondo che li circonda. Tutto ciò contribuisce a migliorare molto il rapporto padre-figlia che, giorno dopo giorno, è sempre più solido. Cale è brava a stare in sella, è diventata una vera cavallerizza quindi comincia a partecipare a piccole competizioni, durante una gara Sonador, la cavalla di Cale, inciampa, la bestia si ferisce e la ragazzina riporta escoriazioni in diverse parti del corpo. Il padrone del maneggio decide di abbattere il cavallo e Ben, per salvare Sonador, chiede di poter comprare la bestia per addestrarla e renderla più mansueta. Cale è felice della decisione presa da suo padre, ama troppo la sua cavalla e non potrebbe mai staccarsi da lei. Ogni notte lascia la sua cameretta per andare nella stalla a dormire accanto a Sonador, durante queste sue piccole scappatelle, la ragazzina ha modo di conoscere il nonnino Pop (Kris Kristofferson), sin da giovane appassionato ai cavalli, e da lui impara tante cose. Intanto Ben pensa sia arrivato il momento per Sonador di far nascere dei puledri, quindi porta il cavallo dal veterinario per le opportune visite. In quell'occasione Ben viene a sapere che la cavalla non può riprodursi, per l'uomo è un duro colpo, l'acquisto di Sonador è stato un investimento che ha messo la famiglia in serie difficoltà economiche ed ora non può ricavarne alcun guadagno. Confida le sue preoccupazioni e le sue delusioni alla moglie Lilly (Elisabeth Shue), la donna non solo non la pensa allo stesso modo ma afferma anche che acquistare quel cavallo è stata un'ottima idea, è grazie a Sonador, infatti, che Ben e Cale hanno imparato a conoscersi e ad amarsi. Altre soddisfazioni arriveranno, altre competizioni vedranno gareggiare la cavalla Sonador.

© Riproduzione Riservata.