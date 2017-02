Dalila Lardella / Chi è la fidanzata di Francesco Gabbani vincitore di Sanremo 2017

Francesco Gabbani, chi è la fidanzata del vincitore del Festival di Sanremo 2017? Lei è Dalila Lardella - Ormai non si fa che parlare di lui: Francesco Gabbani, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2017, è sulla bocca di tutti. Il cantante ha conquistato tutti con la sua "Occidentali's Karma" e c'è ora grande curiosità su tutto ciò che riguarda la sua vita privata, in primis, chi è la sua fidanzata. Francesco sta con Dalila Lardena, una tatuatrice con la quale convive da ormai quattro anni. Un amore a prova di liti e di momenti bui che, nella coppia, non sono affatto mancati. Proprio in questi primi giorni da vincitore di Sanremo, Francesco ha raccontato alcuni aspetti del loro amore: "Le liti tra noi spesso si concludevano con lei che usciva di casa urlando. Io mi calmavo, ma ci volevano ore e le telefonavo chiedendole dove fosse. Poi tornava a casa. Abbiamo rischiato di lasciarci più volte, lei mi urlava ‘Guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare come faccio io’. Dopo quattro anni di convivenza, ora mi torna difficile pensare alla mia vita senza Dalila al mio fianco. Se oggi sono più sereno, buona parte del merito è suo. Dalila mi ha visto spaccare una chitarra dalla rabbia, ma è rimasta".

Dalila Lardella e Francesco Gabbani, una soria d'amore fatta di alti e bassi: parla il vincitore di Sanremo 2017 - Una storia fatta di alti e bassi quella tra Francesco Gabbani e la sua fidanzata Dalila, ma che nonostante tutto è ancora in piedi e in modo solido. "Un’altra donna se ne sarebbe andata, lei è restata. - ha infatti raccontato Gabbani in una recente intervista - Una volta mi ha ferito dicendomi ‘Sei vittima delle tue insicurezze’. Al momento reagii male e la mandai ‘a quel paese’. Ma aveva ragione. Quando ho smesso di essere ossessionato dal riconoscimento degli altri ho recuperato serenità ed è iniziato il periodo fortunato che mi ha portato a vincere Sanremo". Sono ormai quattro anni che Gabbani e Dalila convivono e, in questo tempo, Francesco ha anche iniziato ad apprezzare il mondo dei tatuaggi anche se, confessa, lui non ne farà mai neppure uno. E conclude, infatti, raccontando un abeddoto: "Quando Dalila è tornata a casa con il tatuaggio sulla mano, che le ha fatto il famoso Sebastian Madera, non è che abbia fatto i salti di gioia: ma come si fa a tatuarsi la mano?".

