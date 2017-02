Dayane Mello e Stefano Bettarini/ Isola dei Famosi 2017, baci infuocati tra l'ex-naufraga e l'inviato

Stefano Bettarini e Dayane Mello, è scoppiato l'amore all'Isola dei Famosi: il bacio hot tra i due - Colpo di scena sull'Isola dei Famosi: è scoppiato l'amore tra Dayane Mello e Stefano Bettarini. Non si tratta di un semplice gossip ma di uno scoop accertato dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, in edicola mercoledì 15 febbraio. Stefano e Dayane, l'uno nelle braccia dell'altro, che si abbracciano appassionatamente tra palme e spiagge paradisiache: è questo lo scatto che testimonia che tra i due è scoccata la scintilla dell'amore. Incredibile tra vero, visto che è la prima volta che all'Isola dei Famosi nasce l'amore tra una naufraga e l'inviato del programma. Si è scherzato soprattutto nell'ultima puntata di un possibile flirt tra i due, visto che la modella brasiliana ha scherzato più di una volta sul fascino che Bettarini ha su di lei; oggi sappiamo che non si trattava di semplici chiacchiere. All'Isola dei Famosi, Dayane Mello e Stefano Bettarini si sono avvicinati e poi baciati e, come testimonia Chi, "i due si sono incontrati quando lei è uscita dall'Isola e ha raggiunto il resort dove alloggiano l'inviato e gli eliminati".

Stefano Bettarini e Dayane Mello, è scoppiato l'amore all'Isola dei Famosi: il gossip è confermato - "Appena eliminata dal gioco la modella è corsa tra le braccia di Bettarini e il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le immagini dei due mentre si baciano con passione sulla spiaggia di La Ceiba" si legge sul comunicato che anticipa l'uscita del settimanale Chi. Anche l'opinionista Vladimir Luxuria, di fronte a Dayane Mello e Stefano Bettarini, ha dichiarato: "Quei due non aspettavano altro. Ho visto subito che tra loro c'era quella complicità che, prima o poi, sarebbe esplosa". Una grande sorpresa per tutti quella della conferma del flirt nato tra Dayane Mello e Stefano Bettarini: 27 anni lei, 45 lui, l'ex marito di Simona Ventura esce inoltre da un'avventura al Grande Fratello Vip dove ha rilasciato dichiarazioni sconvenienti proprio sulle donne del suo passato. Come si comporterà ora il bomber?

