ELODIE E LELE/ La coppia rompe il silenzio. La cantante: “Sapevo che avrebbe vinto” (oggi, 13 febbraio 2017)

ELODIE E LELE, LA COPPIA ROMPE IL SILENZIO. LA CANTANTE: “SAPEVO CHE AVREBBE VINTO” - L’amore tra Elodie e Lele è scoppiato nella scuola di Amici di Maria De Filippi e non sì è più spento. Insieme son arrivati alla finale del talent show Mediaset e insieme sono andati al Festival di Sanremo 2017, anche se in categorie diverse. Lei, seconda classificata ad Amici, ha infatti partecipato gareggiando tra i Big mentre lui si è misurato con i giovani delle Nuove Proposte. Sempre molti discreti, i due hanno tenuto la loro storia lontano dalle telecamere sanremesi e la stessa Elodie aveva dichiarato: “Ci si rivedrà quando tutto finisce. Abbiamo rispetto l'uno dell'impegno dell'altro, e preferiamo non parlare del nostro amore che c'è, ma resta da custodire dietro le quinte". Neanche quando è stato proclamato vincitore nella categoria Nuove Proposte Lele è venuto meno a questo accordo e solo ad Dopofestival ha accennato alla loro relazione mentre il “Dago” interpretato da Ubaldo Pantani gli chiedeva della storia che aveva avuto con Elodie: “È tutt’ora la mia fidanzata, stiamo ancora insieme”. Non sono mancate le critiche per Lele, che nei suoi ringraziamenti sul palco aveva citato tutti tranne la fidanzata: a quanto pare però entrambi erano d’accordo sul non spettacolarizzare il loro rapporto all’Ariston. Qualche giorno dopo Elodie ha finalmente rotto il silenzio, confidandosi ai microfoni di Radio 2: “Io sapevo che Lele avrebbe vinto”. Clicca qui per vedere il tweet di Radio 2.

