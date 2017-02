EVA GRIMALDI/ Un rapporto di odio e amore con Ceccherini (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

EVA GRIMALDI, LA CONCORRENTE DEL REALITY: I LITIGI CON MASSIMO CECCHERINI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Volente o nolente, Eva Grimaldi si conferma splendida protagonista del reality Isola dei Famosi 2017, in onda su Canale 5 in prima serata ogni lunedì. Stasera, sarà di nuovo in scena durante la terza puntata in diretta guidata da Alessia Marcuzzi. Eva è d'altronde la veterana dei reality, avendo già 'giocato', tra virgolette, a Pechino Express, l'adventure game di Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca. Per la Grimaldi un'avventura iniziata forse non al meglio, a causa non soltanto del maltempo ma anche delle prove, che l'hanno vista quasi sempre in difficoltà. Sta già facendo ampiamente discutere il suo rapporto di odio e amore con Massimo Ceccherini. L'attore toscano continua a pizzicarla, stuzzicarla, i due sono una coppia di fatto, ancora tra virgolette, infatti la produzione ha deciso di nominarli 'Casa Vianello', essendo le loro gag molto simpatiche e tra le più cliccate dagli internauti. Sull'Isola però le cose sono viste, evidentemente, in maniera diversa, sia dall'uno che dall'altra. Il primo litigio è avvenuto poco prima della diretta della seconda puntata. I due sarebbero dovuti andare a pescare insieme, ma un Massimo Ceccherini fuori di sé ha tuonato contro Eva, colpevole di difendere l'isola, su cui invece lui non ha una grande considerazione, per usare un eufemismo. Il problema è che con Ceccherini non sai mai quando inizia e finisce lo scherzo, anche in questo sta la bravura dell'attore, storico amico e collega di Leonardo Pieraccioni. Quando Massimo ha criticato aspramente Eva, dicendole di andarsene perché avrebbe pescato da solo, ecco arrivare il pianto a dirotto della povera Grimaldi, che è stata però subito raggiunta da Ceccherini. Quest'ultimo, a sua discolpa, si è scusato con Eva, dicendole però che stava semplicemente scherzando e che non avrebbe dovuto prenderla così a male. In realtà Eva l'ha presa malissimo, avendo dovuto digerire nella sua vita altre ingiustizie. I due poi avevano fatto pace, andando a pescare insieme. Tutto finito? Macchè.

EVA GRIMALDI, LA CONCORRENTE DEL REALITY: LA LITE PER I VESTITI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - In seguito, sulla spiaggia dell'isola della caverna, è andata in scena la seconda furiosa litigata tra Eva Grimaldi e Ceccherini. Stavolta, se possibile, Massimo si è reso protagonista di un litigio ancora più furioso. Il motivo del contendere i vestiti dell'attore, che la Grimaldi aveva posizionato su un tronco d'albero pensando di fare qualcosa di gradito al naufrago. Non poteva però sospettare la reazione del Cecca, che non trovando i suoi vestiti è letteralmente sbottato, prendendosela con Eva per aver spostato, senza chiederglielo prima, i suoi vestiti. La discussione ha raggiunto toni molto accesi, con Massimo che se l'è presa con troppa veemenza forse nei confronti della povera Eva, etichettandola come casalinga eccetera. Il litigio, agli di un telespettatore era surreale, grottesco, un po' come è il personaggio, nei film e sull'isola, di Massimo Ceccherini. Le lacrime di Eva Grimaldi però sono vere e questo è l'unica cosa che conta. Anche per questo motivo, sui social, alcuni fan del programma ipotizzano che la produzione possa prendere dei provvedimenti drastici nei confronti di Ceccherini... Andrà davvero così?

EVA GRIMALDI, COME REAGIRÀ QUESTA SERA DAVANTI ALLA POSSIBILE ELIMINAZIONE DI CECCHERINI? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Durante la serata di oggi, lunedì 13 febbraio 2017, a L'Isola dei Famosi 2017, Eva Grimaldi potrebbe perdere il suo compagno di avventura, Massimo Ceccherini, che è in nomination con Nathalie Caldonazzo. Sarà curioso scoprire come Eva reagirà di fronte ad una possibile eliminazione del Cecca, se toccherà appunto proprio a lui uscire...

