Eliminati Isola dei Famosi 2017 / I pronostici, Massimo Ceccherini e Nathalie Caldonazzo?

Eliminati Isola dei Famosi, chi abbandona le Honduras questa sera? Alessia Marcuzzi pronta all'annuncio, ma il pronostico è chiaro - Chi esce questa sera all'Isola dei Famosi? Una puntata davvero infuocata quella di questa sera, che vede in sfida al televoto Massimo Ceccherini e NathalieCaldonazzo. Una sfida all'ultimo voto che, per ora, vede più vicino al possibile abbandono Nathalie Caldonazzo. La showgirl potrebbe infatti essere la prossima eliminata, almeno stando agli ultimi aggiornamenti. Massimo Ceccherini sembra infatti aver maggiormente conquistato il favore del pubblico a casa, che potrebbe quindi preferirlo alla Caldonazzo nonostante i suoi exploit delle ultime puntate abbiano sollevato più di qualche critica. Il pubblico non ha infatti apprezzato le sue innumerevoli "minacce" di abbandono, ormai presenti in ogni puntata. Tuttavia la Caldonazzo pare non abbia sollecitato particolare simpatia nei telespettatori, così come in molti suoi compagni d'avventura. Possibile il colpo di scena questa sera? Tutto è ancora in ballo, ma per ora il pronostico appare abbastanza chiaro: un'altra donna potrebbe lasciare l'isola a breve.

© Riproduzione Riservata.