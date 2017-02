FABRIZIO CORONA/ News: Belen Rodriguez confessa “L’ho sognato fuori dal carcere!” (oggi, 13 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: LE ULTIME DICHIARAZIONI DI BELEN RODRIGUEZ SULL’EX FIDANZATO (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - In attesa di conoscere gli esiti del nuovo processo, sulla questione legata alla vita di Fabrizio Corona è sceso il silenzio mediatico. L'ex re dei paparazzi in carcere dallo scorso ottobre, può vantare però, una lunga schiera di persone che ancora gli vogliono un grande bene e così, dopo l'udienza-lampo, accanto a lui c'erano oltre che la madre, anche la fidanzata Silvia insieme alla sorella gemella Giulia, amici, parenti e alcune fan pronte a sostenerlo anche in questo caso. Ultimamente però, uno spiraglio di popolarità trasversale gli è stata regalata dalla ex fidanzata, la showgirl argentina Belen Rodriguez che, durante una recente quanto intima intervista tra le pagine di Sette, ha raccontato la sua vita, le sue sofferenze ed i suoi amori “folli” e, tra questi, come dimenticare l’imprenditore catanese? Prima di innamorarsi follemente di Stefano De Martino infatti, la showgirl argentina stata vivendo una travagliata storia d’amore proprio con Fabrizio Corona. Cosa ha detto di lui? “Fabrizio mi conosce bene, lui sa davvero come sono io”, ha esordito la conduttrice di “Tu si que vales”, per poi raccontare: “Sa che l’ho sognato proprio questa notte? Ho sognato che usciva dal carcere e io ero sopra le spalle di Andrea a cavalluccio e ridevo e avevo i capelli tutti arruffati, bionda del sole, e Fabrizio mi guardava dalla macchina mi sorrideva a cinquanta denti nel vedermi contenta”. L’argentina infatti, sembra nutrire per Fabrizio Corona un grandissimo affetto e così, l’amore passionale si è trasformato in un sentimento fraterno, nella speranza che le cose possano andargli per il verso giusto. Staremo a vedere cosa riserverà la giustizia all’ex re dei paparazzi. Sarà clemente come l’ex fidanzata oppure non gli sarà alcuna possibilità? Attendiamo di scoprire ulteriori retroscena a breve.

