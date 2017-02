FEDEZ, NEWS: IL RAPPER FINALMENTE OLTREOCEANO DALLA FIDANZATA CHIARA FERRAGNI, FOTO (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Lo aveva promesso e così è stato: Fedez ha preso un aereo ed è volato oltreoceano per raggiungere e riabbracciare, finalmente, Chiara Ferragni, impegnata in America: i più attenti avranno notato il post di Fedez di due giorni fa, dove annunciava che 'Comunisti col Rolex' - l'album realizzato insieme a J-Ax e rilasciato al pubblico lo scorso 20 gennaio 2017 - è ancora primo in classifica, e che a breve sarebbe anche tornato al fianco del suo 'raviolo'. 'Raviolo' è proprio il termine con il quale chiama affettuosamente la fidanzata fashion blogger, di recente in scena dietro le cattedre di Harvard per tenere una lezione davvero speciale. Anche Chiara Ferragni, dopo averlo potuto riabbracciare, ha condiviso con i followers tutta la sua felicità: la giovane ha postato sulla sua pagina Instagram una fotografia in cui i due stanno per darsi un bacio, stretti in un abbraccio affettuoso e appassionato. "He's here" ha aggiunto la Ferragni come commento, facendo presente tutta la sua gioia. "Finalmente" ha sottolineato un utente fan della coppia, e altri sono stati pronti ad aggiungere "Ravioli", "Belli raviolini" e "Amori miei". Pronti ad avere nuove notizie dalla coppia Fedez - Chiara Ferragni da oltreoceano? Clicca qui per vedere il post di Chiara Ferragni direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

