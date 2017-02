FRANCESCO GABBANI/ Vincitore a Sanremo 2017: “anche la scimmia un modo di comunicare emozioni”

FRANCESCO GABBANI, VINCITORE A SANREMO 2017: "ANCHE LA SCIMMIA UN MODO DI COMUNICARE UN'EMOZIONE" - Francesco Gabbani ha vinto il 67esimo Festival di Sanremo con il brano "Occidentali's Karma": il 35enne di Carrara è il primo artista nella storia che, in due anni consecutivi, è riuscito a portare a casa i due riconoscimenti principali della kermesse sanremese. Dopo la vittoria, Francesco Gabbani si è espresso anche in merito alla coreografia, interpretata dal ballerino Ranaldi (vestito da scimmia) che lo ha accompagnato in scena all'Ariston: "Ci tengo a dire che inserire degli elementi più coreografici riguardanti il ballo o il movimento sono tutti piccoli ingredienti che cerco di mettere insieme per comunicare un'emozione" ha ammesso in esclusiva sulle pagine di Rockol "Per me, la scimmia ha rappresentato un elemento sdrammatizzante è simpatico della performance di 'Occidentali's Karma'. E credo che l'esecuzione della canzone, dal vivo, possa funzionare indipendentemente dalla scimmia". Dopo questo importante traguardo, cosa riserverà il futuro a Francesco Gabbani? "La vittoria al Festival di Sanremo mi ha portato sicuramente molta più visibilità di quella che avevo prima. Vorrei continuare a fare quello che ho fatto fino ad oggi, trovare il modo di poter esprimermi e comunicare musicalmente tutti gli aspetti che mi riguardano". E c'è già chi non vede l'ora di mettere le mani sul nuovo disco...

