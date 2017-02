Fiordaliso contro Fiorella Mannoia/ Ha copiato una mia canzone per Sanremo 2017. Il chiarimento a Pomeriggio Cinque

Fiorella Mannoia ha copiato una canzone di Fiordaliso? Marina a Pomeriggio Cinque la difende e dice la sua - Ospite speciale della puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, Fiordaliso ha svelato a Barbara D'Urso il suo pensiero sulla canzone di Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2017 e sull'incredibile somiglianza di questa ad uno dei suoi successi, "Accidenti a te". Fiordaliso, a dispetto di ciò che tutti si aspettavano, non è affatto polemica nei confronti dell'evidente somoglianza del suo brano - che è stato proprio presentato a Sanremo molti anni fa - a "Che sia bnenedetta" della Mannoia. La cantante, anzi, difende Fiorella e dichiara: "Le due canzoni si somigliano, ma io non voglio fare polemica, anzi, sono contenta! Questo infatti vuol dire che la canzone è una bella canzone e vuol dire che è bella anche 'Accidenti a te'" sbotta Fiordaliso. Ma non è tutto, perchè di fronte alle provocazioni di Sgarbi, Fiordaliso protegge ancora la Mannoia e confessa: "Prima di tutto non l'ha scritta lei, quindi la difendo. Io preferisco la mia, la sua non mi piace, ma non mi sento di accusarla" conclude.

Fiordaliso contro Fiorella Mannoia, è avvenuto un plagio al Festival di Sanremo 2017? L'attacco inaspettato a Pomeriggio Cinque - polemica dopo il Festival di Sanremo per il brano portato alla kermesse canora da Fiorella Mannoia. La cantante dalla lunga chioma rossa che per tutte e cinque le serate del Festival, è stata data come possibile vincitrice, è stata accusata di possibile plagio. Fiorella ha portato all'Ariston la canzone "Che sia benedetta", eppure in molti hanno provato un senso di Deja-vù nell'ascoltarla. Pare infatti che la canzone della Mennoia sia davvero molto simile ad un'altra canzone passata al Festival di Sanremo, seppur molti anni fa: si tratta di "Accidenti a te" di Fiordaliso. Oggi la nota cantante, che l'anno scorso abbiamo meglio conosciuto nel corso della sua avventura all'Isola dei Famosi, è pronta a dire la sua sulla questione nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque condotta da Barbara D'Urso. Fiordaliso motiverà infatti le sue accuse alla canzone "Che sia benedetta" di Fiorella Mannoia.

