Francesco Gabbani/ La mamma del vincitore di Sanremo 2017 ai microfoni di Barbara D'Urso

FRANCESCO GABBANI, LA MAMMA DEL VINCITORE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2017 DA BARBARA D'URSO (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - La mamma di Francesco Gabbani sarà ospite oggi da Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque: il cantante, vincitore del 67esimo festival di Sanremo 2017, ha spopolato con la sua Occidentali's Karma che ha vinto non solo la kermesse musicale, ma ha preso anche il premio Tim per la canzone più scaricata. Francesco Gabbani ha 35 anni, un'esperienza decennale nel campo musicale e una simpatia innata che lo spinge a non prendersi troppo sul serio e a fare molta autoironia su se stesso: come quando ha confidato che al festival di Sanremo 2017 si era messo la canotta della saluta per non far preoccupare sua madre! "Ah, voglio rassicurare mia mamma, che mi diceva di mettere la maglia della salute: mamma, la indossavo. Si vedeva anche spuntare dal golfino", ha scritto Francesco Gabbani nel diario giornaliero del festival di Sanremo 2017 che ha tenuto sulle pagine del quotidiano Il Tirreno. Che la donna oggi da Barbara D'Urso sveli qualche segreto sul figlio che i suoi fan sono desiderosi di sapere?

FRANCESCO GABBANI, LA GAVETTA DEL VINCITORE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2017 (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - La canzone di Francesco Gabbani, Occidentali's Karma, a un primo ascolto può sembrare una canzonetta come tante, un tormentone estivo, ma non è così: dietro c'è un grande studio, e molti approfondimenti culturali e filosofici che ne fanno un testo di pregio e qualità. D'altra parte Francesco Gabbani ha un'esperienza decennale nel campo della musica: ha cantato per molto tempo con la band Trikobalto (con la quale ha fatto anche la cover di Sarà perché ti amo) e quindi non è uno sprovveduto di primo pelo. A confermarlo, anche il padre: "Francesco è cresciuto qui, tra questi strumenti musicali, e ha la musica nel sangue, come me, che sono un musicista. Non sono stupito dalla sua arte, quella la conosco da sempre. Sono sorpreso dal successo, questo sì. La gavetta è stata lunga, non siamo figli di talent, abbiamo sudato, sofferto, pianto. Ora Francesco è un artista completo. Io sono orgoglioso", ha detto il padre di Francesco Gabbani, Sergio, al Tirreno.

