GIACOMO URTIS/ Settimana da leader, ma non mancano le chiacchiere (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

GIACOMO URTIS, IL CONCORRENTE DEL REALITY: TRA POLEMICHE ALLA CONQUISTA DELL'ISOLA DEL FUOCO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Giacomo Urtis continua ad essere uno dei grandi protagonisti dell'Isola dei famosi 2017, la nuova edizione (la dodicesima) condotta per il terzo anno consecutivo, da quando è approdata su Mediaset, da Alessia Marcuzzi, che al suo fianco quest'anno ha voluto Vladimir Luxuria, dopo gli addii di Mara Venier e Alfonso Signorini. Stasera, Giacomo Urtis sarà protagonista della terza diretta del reality in programma su Canale 5. Urtis, prima di essere arruolato nel cast dei concorrenti dell'Isola, era noto in tutta Italia per essere il chirurgo plastico dei vip. Proprio la sua professione è stata al centro di numerose polemiche prima e dopo il suo arrivo in Honduras. Il primo attacco lo ha scagliato la Sicpre, la società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, che ha affermato, attraverso una nota diffusa da Novella 2000, che Giacomo Urtis in realtà non è né un chirurgo plastico né estetico. Accuse alle quali per primo ha risposto il legale del dottore, confermando invece che Urtis è eccome un chirurgo plastico. Alessia Marcuzzi ha chiesto proprio a Urtis quale fosse la sua posizione in merito a quanto scritto dai giornali in Italia. Fortissima la presa di posizione del medico, il quale ha chiarito di essere un chirurgo plastico a tutti gli effetti e con tutti i titoli necessari, avendo la specializzazione di secondo livello e dirigendo uno staff di chirurgia nella propria clinica. Giacomo Urtis è stato il protagonista assoluto della seconda diretta di lunedì scorso, quando è riuscito, insieme agli altri suoi amici naufraghi, a vincere la prova conquistando l'Isola del Fuoco, quella dove, in settimana, hanno dimorato gli evoluti, coloro i quali sono risultati idonei a proseguire il loro processo evolutivo stando al giudizio, tra virgolette, della simpatica Tibi.

GIACOMO URTIS, CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: LEADER DEGLI EVOLUTI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 13 FEBBRAIO) - Per Giacomo Urtis una settimana importante, dal momento che la sta affrontando come nuovo leader del gruppo degli evoluti, un importante riconoscimento per quella che può considerarsi come una delle sorprese più interessanti all'interno dell'Isola. Inoltre la sua decisione di chiamare, sull'Isola del Fuoco, il naufrago Simone Susinna, ha scatenato le dichiarazioni al veleno di Nancy Coppola e Massimo Ceccherini, che se la sono presa anche con Raz Degan, poiché è stato proprio l'ex della Barale a consigliare a Urtis di prendere Simone. Il Cecca e Nancy hanno implicitamente pensato / detto che Giacomo Urtis ha eseguito alla lettera gli ordini di quello che è il leader di fatto dell'Isola del Fuoco, Raz Degan, scegliendo Susinna, apparso il concorrente dalla personalità meno definita, e quindi il naufrago più semplice da 'plasmare', sempre tra virgolette. L'esperienza di Giacomo Urtis sull'isola dei famosi è prodeguita anche durante questa settimana, visto che il chirurgo non è in nomination, dove invece sono Ceccherini e la Caldonazzo. Andrà avanti così?

