GIULIA CALCATERRA/ Una naufraga al top: come ci stupirà questa sera? (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

GIULIA CALCATERRA, L’EX VELINA È CONCORRENTE AL REALITY: È APPRODATA SULL'ISOLA DEL FUOCO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 13 FEBBRAIO) - Giulia Calcaterra è la naufraga con la "N" maiuscola. Mentre le altre donne si stendono al sole come lucertole, lei trova sempre qualcosa di costruttivo da fare a L'Isola dei Famosi 2017. È un vero e proprio fiume in piena, l’ex velina, che, ad oggi, sembra essere la concorrente più determinata e felice di trovarsi in Honduras: stasera, 13 febbraio, la rivedremo su Canale 5 per la terza diretta. Si sveglia all’alba e, fresca come una rosa, coi suoi grandi occhi cerulei, è già pronta a correr dietro agli uomini per pescare, costruire zattere, raccoglier cocchi e cucinare quel che la natura offre ai concorrenti di questa edizione dell’Isola dei famosi. Al gruppo piace, e anche tanto. E non solo perché non se ne sta mai con le mani in mano – si fa spesso, anzi, promotrice di nuove missioni da portare a termine – ma anche perché è un elemento positivo in una situazione certo non facile da gestire. Poco importa, a Giulia Calcaterra, se nessun pesce abbia abboccato all’amo. A lei basta rompere un cocco o guardare il tramonto per sentirsi soddisfatta della sua esperienza. Un’avventura che, ne siamo certi, sta vivendo fino in fondo come nessun altro concorrente sembra stia facendo. Ha dalla sua, sicuramente, un’energia e un’abilità invidiabili. Non a caso, nella scorsa puntata, ha partecipato alla prova leader contro un uomo, Giacomo Urtis. I due hanno dovuto affrontare un test fisico faticosissimo: in piedi su d’un tronco, hanno dovuto reggere sulle spalle il peso di un’asta di legno alla quale, ogni tot di secondi, gli altri concorrenti appendevano dei sacchi colmi di peso. Giulia ha retto, impassibile, per oltre due minuti, salvo poi perdere l’equilibrio e regalare la vittoria all’altrettanto resistente Urtis. Ha ricevuto, però, tanti di quegli applausi da essersi guadagnata il titolo di vincitrice morale. Ha fatto una gran bella figura anche alla prova evolutiva, individuando, nel giro di pochi secondi, il metodo giusto per far risalire in superficie una nocciolina lasciata sul fondo di un vaso. Scovata l’acqua, ha subito fatto due più due e capito in che modo tirarla fuori. Quest’ennesimo successo le ha spalancato, letteralmente, le porte dell’isola del fuoco, quella meglio attrezzata. Ha vissuto lì per una settimana in compagnia degli altri concorrenti che, superando la prova, sono stati classificati come evoluti. Nessuno, ovviamente, sul finire della puntata, ha nominato Giulia Calcaterra.

GIULIA CALCATERRA, L’EX VELINA È BENVOLUTA DA TUTTI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 13 FEBBRAIO) - Giulia Calcaterra è dinamite pura. È bella in modo sconvolgente, ma è anche così semplice da non essere assolutamente in grado di tirarsela. Proprio questa sua umiltà le ha consentito, sull’Isola dei Famosi, di essere benvoluta da tutti. È un po’ la mascotte del gruppo, se vogliamo, perché è sempre disponibilissima e pronta allo scherzo e alla battuta. La naufraga ideale per un reality che richiede tanto impegno e spirito di sacrificio. Difetti? Televisivamente parlando, almeno per il momento, non sembra averne. Non si lamenta, non pugnala alle spalle gli altri e pensa sempre al gruppo, non solo a se stessa.

GIULIA CALCATERRA, L’EX VELINA COSA CI RISERVERÀ QUESTA SERA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 13 FEBBRAIO) - L’ex velina Giulia Calcaterra ha davvero ottime probabilità di vincere quest’edizione dell’Isola dei Famosi 2017. È presto per dirlo, è vero, eppure ha tutte le caratteristiche che dovrebbe possedere il naufrago da incoronare vincitore. Si percepisce che desiderava con tutta se stessa di partecipare a questa grande avventura. Non solo per una questione di visibilità – è pur sempre stata una velina e ha gli occhi dei paparazzi costantemente puntati addosso – ma per far vedere a tutti di che pasta è fatta. Che non è solo la bella senza cervello che tutti credono, ma una donna astuta e determinata che sa prendersi quello che vuole lottando con tutta se stessa e utilizzando qualunque arma a sua disposizione.

