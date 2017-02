GIULIO BASE/ Il regista stizzito dal comportamento di Degan (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

GIULIO BASE, IL NAUFRAGO DEL REALITY DI CANALE 5: DIATRIBA CON RAZ DEGAN (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017,TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 viene trasmesso il terzo appuntamento serale con il reality l’Isola dei famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi in collaborazione con l’opinionista Vladimir Luxuria e l’inviato speciale sull’isola Stefano Bettarini. Tra i naufraghi in gara in questa edizione c’è anche il noto regista italiano Giulio Base. Per lui un’esperienza che si sta dimostrando abbastanza positiva, anche se nel corso dell’ultima settimana ci sono stati motivi di malcontento e diatriba e segnatamente con l’attore israeliano Raz Degan. Quest’ultimo stava cercando di fissare un telo sopra le capanne nei naufraghi evoluti con la collaborazione del modello Simone Susinna, quando ad un certo punto è arrivato in loro soccorso proprio Giulio Base con Samantha De Grenet. Il regista ha palesato l’intenzione di provare una soluzione alternativa inserendo un palo nel mezzo. Soluzione che non è piaciuta a Degan che è andato via per pochi secondi sbruffando per poi tornare sottolineando come tutti sia andato distrutto. Contro Base anche Susinna che ha rimarcato la necessità che questo genere iniziativa debbano essere concordate con tutto il gruppo. Il buon Giulio a questo punto ha deciso di farsi da parte facendo presente come a volte si esageri su questo tipo di discussioni.

GIULIO BASE, IL NAUFRAGO DEL REALITY DI CANALE 5: TRA GLI EVOLUTI (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017,TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Nella puntata de L'Isola dei Famosi 2017 proposta su Canale 5 lo scorso lunedì 6 febbraio, Giulio Base nella prima parte della trasmissione fa da spettatore interessato in quanto sono state affrontate polemiche e questioni che effettivamente non lo riguardavano da vicino come il caso Marcaccini e il duello che ha poi portato all’eliminazione di Dayane Mello. Nella cosiddetta prova della nocciolina che ha visto nuovamente in campo la dott.ssa Tibi, Giulio Base se la cava abbastanza bene. Infatti, seppur non è tra i primissimi riesce a completarla impiegandoci meno tempo rispetto alla scimmia per cui figura di diritto assieme a Samantha De Grenet, Raz Degan e Giulia Calcaterra. Dopo la soddisfazione per il buon risultato ottenuto, per Giulio Base e gli altri naufraghi arriva il momento di palesare le proprie nomination con il regista che opta per Nathalie Caldonazzo sottolineando come non sia ‘attrezzata per le regole del gioco”. Infine, ha preso parte assieme al resto dei naufraghi alla prova ricompensa per cercare di portare a casa quanti più prodotti utili alla sopravvivenza.

