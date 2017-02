HOUSE OF LIES 2 / Anticipazioni puntata 13 febbraio 2017: Jeannie è pronta per cambiare lavoro? (finale di stagione)

HOUSE OF LIES 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 13 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi tre episodi di House of Lies 2, in prima Tv assoluta. Saranno il decimo, l'11° ed il 12°, dal titolo "Strategia d'uscita", "Acquisizione ostile" e "Finché morte non ci separi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: per la prima volta, Marty (Don Cheadle) decide di non presentarsi al lavoro, insospettendo tutta la squadra. In realtà vuole evitare che tutti scoprano che è stato picchiato, perché si vergogna di non essere riuscito a reagire. Nel frattempo, Jeannie (Kristen Bell) si occupa di un nuovo cliente, il giovane imprenditore Nate Hyatt (Adam Brody), che appartiene al settore dell'industria per sex toys e che lamenta una concorrenza spietata da parte dei rivali cinesi. Nel frattempo, Marty cerca di far capire a Roscoe (Donis Leonard Jr.) che ciò che gli è successo fa parte dei fatti della vita e scopre che il figlio vuole ritornare a casa con lui. Poco dopo, dà in escandescenza per il comportamento del fratello, che lo sta usando per sfruttare ciò che gli è successo a livello mediatico. Il padre tuttavia gli ricorda che un tempo era proprio come Malcolm (Larenz Tate). Ritornato al lavoro, deve affrontare le domande del team, giustamente in forte preoccupazione, oltre alla rivelazione della nuova avventura di Jeannie. Dopo aver invitato tutti al casinò, Marty decide di sfogare le proprie frustrazioni con una compagna inaspettata, Tamara (Nia Long). Il giorno successivo, Marty propone a Tamara di conoscere Roscoe, salvo pentirsene subito dopo. Arrivato a casa di Monica (Dawn Olivieri), trova in piscina una fiala di droga e pensa che l'ex moglie ci sia ricascata, ma scopree che si tratta di un suo test. In ufficio, Michael Carlson (Mather Zickel) si rivela un cliente sempre più difficile da gestire, soprattutto quando ordina al suo furetto di orinare sulla proposta di contratto. Pretende inoltre che Marty sia presente ad un evento importante, nonostante abbia un obbligo legale. Più tardi, Doug (Josh Lawson) contesta a Clyde (Ben Schwartz) di fare sempre delle smorfie quando gli parla della fidanzata, mentre Jeannie scopre che Marty va a letto con Tamara. Ore dopo, Marty affronta a viso aperto Kevin (Elimu Nelson), il marito di Tamara, rivelandogli che continuerà ad avere una relazione con la sua assistente. Intanto, Monica si presenta a casa di Marty e per vendicarsi di quello che le ha detto quella mattina, decide di sedurre Malcolm. Alla fine della giornata, Monica decide anche di lasciare la compagna e di ritornare alla vita di prima, vizi annessi, convinta che non riuscirà mai ad essere una persona diversa.

HOUSE OF LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 10 "STRATEGIA D'USCITA" - Marty fa dei passi avanti verso il proprio futuro, di nascosto da tutto il resto della squadra. Tuttavia, il suo collega più affidabile, Jeannie, mette in discussione la propria arriera quando le vengono offerte delle grosse opportunità. Doug deve invece superare la sua paura di affrontare alcuni contesti sociali quando si prospetta la possibilità che qualcuno dei suoi affari possa non andare avanti. Nel frattempo, a casa, le tensioni fra Malcolm e Marty aumentano ancora di più. EPISODIO 11 "ACQUISIZIONE OSTILE" - Marty viene spinto al limite quando cerca di portare a termine un accordo commerciale con il magnate del casinò di Las Vegas, Michael Carlson. Clyde vede invece nuove possibilità di emergere quando i gemelli Dushkin, alcuni suoi amici proprietari di un club, si rivolgono a lui per estendere il proprio territorio al di là della vita notturna di Las Vegas. Marty invece apprende delle informazioni privilegiate su Tamara. EPISODIO 12 "FINCHE' MORTE NON CI SEPARI" - Doug decide di aprirsi riguardo alla sua relazione con Sarah, che progetta di fare un matrimonio riparatore a Las Vegas, alla vigilia della chiusura di un importante accordo commerciale del pod. Tuttavia, i rapporti ambigui di Marty portano ad un aumento della tensione e conseguenze non voluto per ogni membro della squadra.

