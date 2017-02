I BASTARDI DI PIZZOFALCONE/ Oggi, lunedì 13 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, OGGI NON VA IN ONDA (lunedì 13 febbraio 2017) - Stasera, lunedì 13 febbraio 2017, Rai 1 non ospiterà un nuovo appuntamento con I bastardi di Pizzofalcone: la fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni che ha visto protagonisti Alessandro Gassmann e Caroloni Crescentini si è infatti conclusa la settimana scorsa, con il sesto e ultimo episodio relativo alla prima stagione. Ci sono però delle ottime notizie per tutti coloro che si sono appassionati alle indagini di Giuseppe Lojacono e di tutti I bastardi: come si legge su TvBlog, infatti, l’autore dei romanzi de Giovanni avrebbe confermato la realizzazione dei nuovi episodi durante un intervento ai microfoni di RunRadio, la radio universitaria del Suor Orsola Benincasa di Napoli. Al posto de I bastardi di Pizzofalcone, stasera la prima rete nazionale lascerà spazio al primo (di due) appuntamento con la miniserie C’era una volta Studio Uno, che riporterà il pubblico all’Italia degli anni ’60, al boom economico e alla voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo: nel caso spiccano i nomi di Giusy Buscemi, Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo, Domenico Diele, Andrea Bosca e Giampaolo Morelli. In attesa di scoprire e gustarci più da vicino la novità, diamo uno sguardo veloce a come si sono conclude le avventure de I bastardi di Pizzofalcone.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 13 febbraio 2017) - La puntata prende il via con il rapimento del piccolo Edoardo, figlio di un imprenditore molto facoltoso, egli si trova in gita a Pietrarsa, al museo dei treni. Con lui c'è un suo amico, Christian, che lo vede allontanarsi con qualcuno che indossa cappuccio e occhiali da sole. Nel frattempo, Lojacono e Di Nardo si recano nell'appartamento dei coniugi Parascandalo per un furto subito, ma le loro testimonianze non sono credibili. Sempre Lojacono poi si reca sul luogo del rapimento ed interroga sia la suora che il bambino, e così si inizia a fare luce sul caso, sul luogo arriva anche la madre del bambino ovviamente sconvolta, con lei c’è il suo compagno. Poco dopo, viene mostrato il video dove Edoardo si allontana con questa persona, ma non si riesce a capire chi sia, anche il padre riceve le domande dalla squadra di Palma. Intanto Alessandra comunica alla dottoressa Martone di aver trovato casa per vivere da sola. I coniugi Cerchia, genitori di Edoardo, ricevono la chiamata da parte dei rapitori e si capisce che sono stranieri, a questo punto anche il nonno del bambino riceve la visita di Lojacono e Aragona per maggiori informazioni. La Di Nardo poi comunica ai genitori che andrà a vivere da sola e tale notizia fa avere un malore a suo padre, la ragazza poi con Lojacono si reca a casa dei coniugi Parascandalo. Trovano però solo la signora che è in compagnia del suo istruttore di pilates, nel commissariato intanto si ascolta la chiamata del riscatto di Edoardo, la cifra è di 5 milioni. Quando poi la signora Parascandolo viene interrogata nuovamente, svela che il marito è uno strozzino e che il finto furto in casa lo ha commesso lei ed il suo amante, per non essere arrestata propone a Lojacono di far arrestare il marito in cambio della loro libertà. Si scopre poi che Edoardo è stato rapito dalla ragazza che lavora in palestra, Elena, e quando viene riconosciuta dal nonno, si scopre che è stata la sua babysitter. Durante la cena di Natale, poi, Alessandra comunica ai genitori di aver preso casa e così il padre la caccia, lei va via e si reca a casa del suo amore Rosaria, e le due donne fanno l'amore. Dalle indagini poi si evince che il padre di Edoardo ha inscenato il rapimento perché ha dei debiti con lo strozzino sopra citato ma che non è a conoscenza di dove sia il figlio. Sul posto presunto si reca Pisanelli che però viene colpito dal rapitore e con il bambino scappano, infatti quando arriva la squadra, non trova più nessuno. Lojacono riceve la visita di sua figlia Marinella ed anche la chiamata del pm Piras, così si reca a casa sua e finiscono a letto insieme. La puntata volge al termine con i festeggiamenti di capodanno dove ci sono tutti e Pisanelli insieme ad Ottavia, vede in televisione il piccolo Edoardo che dalla città di Sofia è con i suoi rapitori. Nelle scene finali della fiction si percepisce che ci sarà un continuo visto che il piccolo Edoardo è ancora in mano ai rapitori. Un'altra questione aperta riguarda poi i suicidi degli anziani di cui si occupa Pisanelli, l'assassino ancora non è stato trovato. Per quanto riguarda le storie d'amore si deve capire bene come andrà tra Alessandra Di Nardo e la dottoressa Rosaria Martone, mentre diventa intrigante il triangolo amoroso che vede coinvolto Lojacono con la ristoratrice Letizia ed il pm Laura Piras.

