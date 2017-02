IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: Annalisa Bottelli e colpi di scena in arrivo? (oggi, 13 febbraio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI E NEWS, UNA PUNTATA CARICA DI COLPI DI SCENA? (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Come gli appassionati ormai sapranno, Il bello delle donne 4… alcuni anni dopo tornerà in scena già questo mercoledì, 15 febbraio 2017. Il giorno di programmazione, fino a questo momento, era stato il venerdì ma la rete ammiraglia Mediaset ha scelto di cambiare per lasciare spazio ad un altra fiction che partirà proprio il 17 febbraio prossimo. Le anticipazioni in merito alla quinta puntata annunciano che al centro ci sarà il personaggio interpretato da Giuliana De Sio, Annalisa Bottelli. Sempre arrabbiata, spesso nevrotica, piena di giudizi, la Bottelli non perderà neanche un’occasione per mostrare tutta la sua gelosia nei confronti del marito. Pietro è in lizza per diventare capo del suo partito: l’uomo è interpretato da Bruno Eyron, e si troverà a fare i conti anche con la figlioccia di Annalisa, Sabrina (Ilaria Rossi), in arrivo da fuori città. Sembra che le due donne ingaggeranno un vero e proprio scontro, ma cosa succederà? La pagina Facebook Il bello delle donne…alcuni anni dopo, in questo senso, ha accesso la curiosità del pubblico a poche ore dall’inizio della nuova settimana. “Buona domenica amici de #ilbellodelledonne. Nella 5 puntata di mercoledì sera su #Canale5 non mancheranno i colpi di scena…. Tenetevi pronti!” si legge infatti in un post (clicca qui per vederlo)… A cosa si riferiranno?

© Riproduzione Riservata.