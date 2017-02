IL FUOCO DELLA VENDETTA/ Su Rai 4 il film con Christian Bale e Casey Affleck

IL FUOCO DELLA VENDETTA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il fuoco della vendetta è il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 23:05. Una pellicola di genere thriller - drammatica uscita nelle sale cinematografiche nel 2013. La regia è di Scott Cooper, che ha firmato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Brad Ingelsby. "Out of the Furnace" è il titolo della pellicola in inglese. Il film ha una durata di centosedici minuti. Oltre all'attore protagonista Christian Bale, il cast comprende Woody Harrelson, Casey Affleck, Zoe Saldana, Forest Whitaker e Willem Dafoe. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL FUOCO DELLA VENDETTA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Russell Baze (Christian Bale) vive a Braddock, una piccola cittadina della Pennsylvania. Russell è un operaio e lavora presso la fonderia, unica fonte di reddito per gli abitanti del posto. La sua donna si chiama Lena Warren (Zoe Saldana), i due vivono insieme felicemente e sperano di diventare genitori quanto prima. Il giovane è molto affezionato alla famiglia d'origine, specialmente al padre malato ma ha anche un ottimo rapporto con Rodney (Casey Affleck), il fratello più piccolo. Per togliere dai guai suo fratello, che ha difficoltà a pagare un grosso debito, Russell consegna una parte del suo salario al bookmaker locale, John Petty (Willem Dafoe) e per entrare nelle sue grazie, si intrattiene con lui e bevono insieme. Per via del troppo alcool, Russell non è completamenente lucido ma ciononostante si mette alla guida della sua auto per tornare a casa. Durante il percoso provoca un incidente stradale e investe uccidendo due persone, viene arrestato e portato in carcere, condannato per omicidio colposo. Quando esce di prigione, Russell vorrebbe riprendere la vita di prima ma le cose sono cambiate, Lena adesso è la fidanzata dello sceriffo e stanno per avere un figlio, Rodney invece, reduce della guerra in Iraq, si interessa unicamente di lotte clandestine. Un giorno Rodney chiede a Petty di organizzare quello che sarebbe stato il suo ultimo incontro, dal quale sperava di guadagnare molti soldi. Purtroppo però le cose vanno diversamente, a combattimento finito infatti il giovane Baze viene ammazzato da un criminale violento e senza scrupoli, stessa sorte toccherà a John Petty, che finirà morto ammazzato per mano dello stesso criminale Harlan DeGroat (Woody Harrelson). Saputo della morte violenta del fratello, il povero Russell viene invaso da un immenso sentimento di rabbia, per Russell Baze d'ora in avanti la vendetta sarà l'unico scopo della sua vita.

