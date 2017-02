IN GOOD COMPANY/ Su Cielo il film con Dennis Quaid, Topher Grace e Scarlett Johansson

IN GOOD COMPANY, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: IL CAST - In good company è il film in onda su Cielo oggi, lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola all’insegna del divertimento di genere commedia In good Company. Si tratta di una pellicola del 2004 prodotta dalla Universal Pictures con alla regia Paul Weitz che ha anche curato il soggetto e la sceneggiatura. Le musiche sono state composte da Damien Rice, i costumi di scena sono stati realizzati da Molly Magginnis e nel cast figurano Dennis Quaid, Topher Grace, Scarlett Johansson e Zena Grey.

IN GOOD COMPANY, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo a New York dove vive un uomo di nome Dan (Dennis Quaid) che sembra avere tutto quello che si possa desiderare dalla vita. È sposato con una bellissima e leale donna, dalla quale ha avuto tre figli di cui la prima, la bellissima Alex (Scarlett Johansson) gli sta dando enormi soddisfazione per quanto concerne l’ambito scolastico, tant’è che sta per iniziare un promettente percorso universitario. Dan è soddisfatto anche per quanto concerne l’ambito professionale in ragione del suo ruolo di direttore commerciale di una rivista che si occupa di sport. Tra l’altro all’interno dell’azienda tutti lo amano e lo tengono in grande considerazione, visti i buoni obiettivi ottenuti nel corso degli anni. Purtroppo, in pochissimo tempo tutto sembra cambiare in peggio. A scatenare una serie di eventi a catena è l’acquisizione da parte di una multinazionale della rivista. La nuova proprietà poco avvezza a tenere vivi vecchi schemi imprenditoriale, porta delle importanti variazioni nei quadri dirigenziali che andranno ad interessare il povero Dan che a circa 50 anni si ritrova davanti ad un incredibile passo indietro nella propria carriera. Viene di fatto degradato ed al suo posto nonché suo diretto capo un giovane ventiseienne di nome Carter (Topher Grace), fresco di laurea e con un approccio lavorativo che piace tantissimo alla nuova proprietà e pochissimo a Dan e gli altri dipendenti. Oltre ad imporre un cambiamento nel modo di lavorare, Carter impone anche dei pesantissimi tagli di personale che vengono salutati con rabbia in tutta la redazione della rivista. All’improvviso la vita dell’uomo diventa un vero e proprio inferno e purtroppo è destinata ad andare sempre peggio. Infatti, Carter, nonostante sia sposato da pochissimi mesi con la donna che lui riteneva la donna della propria vita, si ritrova alle prese con una pesante crisi matrimoniale che clamorosamente si è concluso con un divorzio. Il giovane dirigente si ritrova quindi in un momento di grande debolezza da un punto di vista emotivo dal quale sembra riprendersi grazie alla conoscenza del tutto casuale di Alex, la bellissima figlia di Dan. Poco alla volta i due iniziano a frequentarsi fino a che non diventano di fatto una coppia. Per il povero Dan sarà un ulteriore colpo al cuore quando una sera si ritrova nella propria casa il suo capo che gli viene presentato come il fidanzato della figlia. Dan cerca di gestire al meglio tutta la vicenda ed in particolare vuole tenere nascosto il legame creatosi con Carter in quanto questo lo metterebbe in cattiva luce agli occhi degli altri dipendenti che penseranno immediatamente a favoritismi.

© Riproduzione Riservata.