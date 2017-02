INVIATI MOLTO SPECIALI/ Su Rete 4 il film con Julia Roberts e Nick Nolte

INVIATI MOLTO SPECIALI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Inviati molto speciali è il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 16.05. Una pellicola di genere commedia - sentimentale del 1994 diretta dal regista statunitense Charles Shyer. Gli attori protagonisti sono Julia Roberts e Nick Nolte, insieme a loro hanno recitato anche Saul Rubinek, James Rebhorn, Robert Loggia e Kelly Rutherford. Il film ha una durata di due ore e tre minuti, mentre nella versione DVD la pellicola è stata accorciata di ben venti minuti. "I Love Trouble" è il titolo originale del film che in Italia è diventato "Inviati molto speciali". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INVIATI MOLTO SPECIALI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Peter Brackett (Nick Nolte) lavora nella redazione di un importante quotidiano di Chicago. Il suo giornale, il Chicago Chronicle, lo ha reso famoso pubblicando molti dei suoi articoli di cronaca, adesso il giornalista ha perso l'entusiasmo per il suo lavoro, tende a proporsi come opinionista e in più scrive romanzi gialli. Quando accade un incidente ferroviario Brackett, suo malgrado, viene mandato sul luogo del disastro e il giornalista ritrova finalmente la passione per il suo mestiere. Anche Sabrina Peterson (Julia Roberts) si sta interessando al caso, Sabrina lavora per il Chicago Globe, altra testata giornalistica molto importante. Inizialmente i due giornalisti cercano di prevalere l'uno sull'altro ma poi finiscono per indagare insieme. Fanno una scoperta alquanto clamorosa, sembra ci sia un collegamento tra le cause del disastro e l'industria chimica che ha recentemente depositato un importante brevetto. Sabrina e Peter continuano ad indagare ma si accorgono di essere pedinati da tipi poco raccomandabili che, in diverse occasioni, tentano di uccidere i due giornalisti. Per sfuggire ad uno dei loro inseguimenti, i due si nascondono in una piccola chiesa di Las Vegas, dove per una serie di circostanze sono obbligati a sposarsi. In seguito la coppia decide di lavorare separatamente, Sabrina riesce a farsi assumere presso la Chess Chemical, il colosso industriale su cui sta indagando; Peter invece decide di lasciare il lavoro alla giovane giornalista concorrente e rinuncia alle indagini. Anche se alle prime armi, Sabrina, che è una giornalista temeraria e appassionata, riesce a scoprire la verità e a denunciare i colpevoli del disastro ferroviario, anche grazie all'intervento di Peter che non ha mai smesso completamente di lavorare al caso. Brackett e Peterson, nonostante la rivalità in campo professionale, si rendono conto di essersi innamorati e decidono di cominciare una vita insieme.

© Riproduzione Riservata.