ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Ed.12 terza puntata: diretta, eliminati e concorrenti. Chi uscirà tra Massimo e Nathaly? (oggi, 13 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 TERZA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, NATHALIE CALDONAZZO E MASSIMO CECCHERINI, CHI USCIRÀ? (OGGI, 13 FEBBRAIO) - Terzo appuntamento sul piccolo schermo di Canale 5 con L'Isola dei Famosi 2017: Alessia Marcuzzi, affiancata dall'opinionista Vladimir Luxuria, è pronta per collegarsi nuovamente con la Palapa per ricapitolare l'ultima settimana trascorsa dai naufraghi in Honduras e scoprire, insieme al pubblico dell'ammiraglia Mediaset, quale sarà il naufrago o la naufraga che dovrà lasciare il reality show. A L'Isola dei Famosi 2017 abbiamo già salutato Dayane Mello, eliminata al televoto contro Samantha De Grenet: il modello Andrea Marcaccini è stato invece espulso dalla redazione de L'Isola dei Famosi a causa di un provvedimento. Da 14, dunque, si è passati a 12 naufraghi nel giro di una settimana e più tardi uno tra Nathalie Caldonazzo e Massimo Ceccherini dovrà lasciare Cayos Cochinos. Sono proprio loro i due nominati della seconda settimana a L'Isola dei Famosi 2017: subito dopo l'appuntamento in diretta della scorsa settimana, Massimo e Nathaly si sono confrontanti e l'attrito della showgirl e attrice nei confronti della cantante Nancy Coppola è emerso chiaramente, anche nella sorta di guerra fredda che le due protagoniste si sono fatte nei giorni a venire. Ceccherini, durante la permanenza in Honduras, ha commentato i modi di fare di Raz, ormai trasferitosi sull'Isola del Fuoco, anche se Eva Grimaldi ha ipotizzato che ne parlasse così perchè in realtà gli manca. La concorrente che ha accesso maggiormente l'attenzione del pubblico, specie a causa di un fuori onda, rimane di certo Nathaly: vuole davvero andare a casa? Sarà lei a dover lasciare L'Isola dei Famosi 2017, eliminata?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 TERZA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, ANDREA MARCACCINI IN STUDIO CON DIRITTO DI REPLICA (OGGI, 13 FEBBRAIO) - Non si è conclusa la scorsa settimana la faccenda riguardante l'espulsione di Andrea Marcaccini: il naufrago de L'Isola dei Famosi 2017, dietro la comunicazione della redazione tramite le parole di Alessia Marcuzzi, ha dovuto lasciare immediatamente l'Honduras, espulso dal gioco del reality show. Marcaccini, infatti, prima di partire non aveva dichiarato di avere dei procedimenti penali in corso: per questo, in fretta e furia, è dovuto tornare in Italia. Stasera - lunedì 13 febbraio, giorno della terza puntata in diretta de L'Isola dei Famosi - sarà ospite in studio, insieme alla presentatrice, al pubblico e all'opinionista Vladimir Luxuria, con diritto di replica, per poter spiegare nel dettaglio quello che è successo. A pochi sono sfuggite infatti le accuse che la sua ex fidanzata Daniela gli ha mosso sulle pagine di Chi: anche la redazione de L'Isola le ha intercettate e ha espulso Andrea Marcaccini dal reality dell'ammiraglie Mediaset: la domanda, dunque, è solo una. Come replicherà Marcaccini oggi in prime time a quanto successo? Più tardi i telespettatori avranno occasione di ascoltare le sue parole...

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 TERZA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, OCCHI PUNTATI SU RAZ DEGAN (OGGI, 13 FEBBRAIO) - Uno dei naufraghi che più si è dato da fare, ma allo stesso tempo ha fatto chiacchierare (non sempre in modo positivo) gli altri è certamente Raz Degan: come il pubblico de L'Isola dei Famosi 2017 sa, è stato Giacomo Urtis ad aggiudicarsi la prima prova leader della trasmissione (dopo l'espulsione di Marcaccini), ma i leader effettivi sull'Isola del Fuoco (la più evoluta al momento) sono stati senza dubbio Giulio Base e, in primis, il bell'israeliano. Nessuno ha messo in dubbio il fatto che i suoi sforzi siano utili e anche, nella maggior parte delle volte, efficaci per garantire una buona sopravvivenza del gruppo intero di naufraghi. Quello che a volte ha dato un po' fastidio è proprio l'atteggiamento di Raz Degan, a volte troppo da 'maestro', come qualcuno lo definirebbe. Perfino Ceccherini, su un'isola differente da quella di Degan, lo ha ricordato proprio sotto queste vesti, dopo aver trascorso sette giorni insieme su L'Isola dei Primitivi a L'Isola dei Famosi 2017. E forse, dal momento che L'Isola del Fuoco fornisce indubbiamente risorse in più, questo atteggiamento si è anche amplificato: ci sarà qualche commento in merito a questo stasera, lunedì 13 febbraio, durante la terza puntata in diretta de L'Isola dei Famosi?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI (OGGI, 13 FEBBRAIO) - In attesa di scoprire che cosa succederà durante la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2017, vediamo come è andata la scorsa settimana. La seconda puntata è iniziata subito con lo scontro tra Nathalie Caldonazzo e Samantha De Grenet, che è esplosa non appena ha saputo da Dayane che l'attrice e showgirl italiana l'aveva nominata nonostante sembrassero particolarmente amiche. Nathalie Caldonazzo ha smentito categoricamente le affermazioni della modella brasiliana, dicendo che non era vero che aveva nominato la sua amica Samantha, che non sembra ancora molto convinta per via "di certi atteggiamenti" tenuti dalla Caldonazzo, che farebbero sospettare che nelle affermazioni di Dayane ci sarebbe una verità. La situazione sembra chiarita, ma durante la puntata tra le due la tensione rimane alta e palpabile. Forse anche per questo gesto, per questo aver messo zizzanie tra le due concorrenti, Dayane sarà poi eliminata al televoto dal pubblico a casa. Prima dell'eliminazione, per entrambe due sorprese gradite: Samantha infatti ha ricevuto un messaggio da parte del figlio, mentre Dayane ha ricevuto un messaggio da parte dell'amato fratello. Sorprese gradite da entrambe, e fiumi di lacrime. Durante la prova leader, che ha visto avversari Giulia e Giacomo in una sfida che consiste nel rimanere in equilibrio su un tronco con il bilanciere mentre gli altri concorrenti posizionano sacchi di sabbia, ci sono accuse contro Massimo Ceccherini, colpevole di aver fatto cadere Giulia e di averle rifilato un sacco più pesante. Il sospetto che Ceccherini l'abbia fatto apposta è alimentato anche da Luxuria, che da quando è iniziata l'Isola non ha mai mostrato molta simpatia nei confronti di Massimo. Massimo giura però di non essersene accorto. La gara si rifà, ma vince lo stesso Giacomo, che guadagna quindi l'immunità. Durante la "prova della nocciolina" (che consiste nel recuperare una nocciolina in fondo ad un tubo nel minor tempo possibile) viene delineata la distinzione fra evoluti e non evoluti, con i primi che vanno nell'Isola del Fuoco e i secondi che vanno nell'Isola delle Caverne. Massimo Ceccherini, ancora polemico come nella prima puntata, minaccia più volte di ritirarsi dal gioco, tra i malumori del pubblico in studio e Alessia Marcuzzi, che alle lamentele di Massimo e gli altri concorrenti, risponde abbastanza stizzita. Alla fine, nessuno abbandona, e anche Massimo, dopo un dialogo con la moglie in studio, decide di rimanere. Giacomo, avendo vinto la prova immunità, sceglie chi portare con lui sull'Isola del Fuoco: sceglie Simone. La prova-ricompensa non è stata invece superata, e ancora una volta risulta evidente lo scarso impegno e la svogliatezza di alcuni concorrenti durante le prove. La puntata si conclude con le nomination, e al televoto vanno Nathalie e Massimo, pronti a sfidarsi in una battaglia a suon di voti. Chi vincerà?

