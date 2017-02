ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News, Nancy Coppola idolo del web, tutto merito di Nathalie Caldonazzo (Oggi, 13 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: NANCY COPPOLA IDOLO DEL WEB (OGGI, 13 FEBBRAIO) – Nancy Coppola, giorno dopo giorno, sta cancellando lo scetticismo di chi non riusciva a capire il motivo della sua presenza sull’Isola dei Famosi 2017. Molto popolare in Campania per la sua attività di cantante neomelodica, Nancy non era conosciuta nel resto d’Italia ma, dopo due settimane di permanenza sull’Isola dei Famosi 2017 è riuscita a diventare un vero idolo per il popolo del web. Merito dei continui attacchi che riceve da Nathalie Caldonazzo che continua ad essere insofferente per il suo modo di fare così schietto e sincero. Nancy, infatti, ha accusato la Caldonazzo di essere una snob, di sentirsi una diva e di essere egoista e presuntuosa. Da parte sua, la bionda showgirl, non solo non sta cambiando una virgola del suo atteggiamento ma continua ad avere problemi nei confronti della napoletanità della Coppola. Nathalie, infatti, l’ha attaccata denigrandola anche dal punto di vista fisico e scatenando la reazione di tutte le donne curvy d’Italia che, in massa, non solo si sono schierate con la Coppola ma vogliono anche la Caldonazzo fuori dall’Isola. Nancy, dunque, è molto amata dal pubblico che apprezza sempre di più il suo carattere. Aumentano così le quotazioni per la vittoria della cantante neomelodica che è molto apprezzata anche dai compagni. Nancy, infatti, ha legato molto con Malena, Eva Grimaldi e con Moreno anche se con quest’ultimo ha avuto un piccolo battibecco che, tuttavia, è già stato superato.

© Riproduzione Riservata.