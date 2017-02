Il Segreto/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Candela e il suo bambino sono vivi e stanno bene

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CANDELA E' VIVA - Giungono buone notizie dalle puntate spagnole de Il Segreto che finalmente daranno una risposta definitiva riguardo le sorti di Candela e del suo bambino. Madre e figlio erano stati dati per morti da Severo, che aveva così cercato di metterli in salvo dalla vendetta di Cristobal Garrigues, figlio di Salvador Castro. Ma fin dal primo momento, il loro strano funerale e l'assenza dei loro corpi aveva fatto pensare ad un finale diverso per questa bella famiglia, che avrebbe potuto avere un futuro lontano da Puente Viejo. E così sarà: nell'appuntamento spagnolo di oggi, apprenderemo che Candela e il suo bambino (chiamato Carmelo in onore dell'inseparabile braccio destro di Severo) saranno salvi e si sentiranno meglio grazie all'aiuto di Lucas. Sarà dunque il cognato a prendersi cura di loro, ma anche Severo si ricongiungerà alla sua bella famiglia, dopo avere fatto credere a tutti di essere morto durante un incidente automobilistico.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 FEBBRAIO: SEVERO CHIEDE LA MANO DI CANDELA - Quali sono i piani che Hernando ha intenzione di mettere in atto per distruggere alcuni fra i protagonisti più amati de Il Segreto? La puntata che Canale 5 ha mandato in onda ieri ha svelato che il nuovo arrivato, in possesso del terreno sul quale ha origine la preziosa sorgente di Puente Viejo, ha intenzione di deviare il corso dell'acqua per danneggiare tutti i terreni circostanti, compreso quello della famiglia Santacruz. Un odio, quello di Hernando nei confronti di Severo, che non si è fermato neanche di fronte alla notizia dell'affondamento della nave sulla quale viaggiava sua moglie Camila, colei che sarà una delle prossime protagoniste della soap. La donna, infatti, è riuscita a salvarsi dallo spaventoso incidente in cui è rimasta coinvolta, e molto presto farà il suo ingresso a Puente Viejo per dare il via a una serie di trame tutte molto singolari. La puntata di ieri ha inoltre mostrato gli strani comportamenti di Lucas nei confronti di Sol. Il futuro sposo, poco partecipe ai preparativi per le imminenti nozze, ha in qualche modo deluso la povera Santacruz, che non è riuscita a comprendere fino in fondo l'origine del suo malessere. I due, inoltre, sono stati i protagonisti di uno scontro molto acceso con Donna Francisca, che dopo aver accusato Lucas di essere soltanto un uomo in cerca di dote, ha tolto il disturbo lasciando una minaccia ai due promessi sposi: "Me la pagherete". Nell'episodio de Il Segreto che andrà in onda domani, su Canale 5, a partire dalle ore 16.10, ritroveremo Severo intenzionato a lasciarsi alle spalle tutto il dolore del passato e la recente vicenda di Eliseo per chiedere finalmente la mano di Candela. Il capofamiglia dei Santacruz, infatti, deciderà di concentrarsi sul suo futuro e quello della sua amata, proiettando la sua vita verso un nuovo inizio. Nell'appuntamento di domani, però, il pubblico della soap assisterà alla triste partenza di Prado e al doloroso addio di Matias, che cercherà in tutti i modi di resistere alla lontananza, coltivando quel sentimento puro che fino a oggi lo ha unito alla sua amata.

© Riproduzione Riservata.