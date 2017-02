Impiccalo più in alto/ Su Rai Movie il film con Clint Eastwood e Inger Stevens

IMPICCALO PIÙ IN ALTO, OIL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, LUNEDì 13 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Impiccalo più in alto è il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola americana del 1968 di genere western dal titolo originale Hang ‘Em High: è stata diretta dal regista Ted Post. Nel cast figurano tanti grandi interpreti come Clint Eastwood, Inger Stevens,Ed Begley, Pat Hingle e Charles McGraw. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

IMPICCALO PIÙ IN ALTO, OIL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, LUNEDì 13 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Nello stato dell’Oklahoma, nel corso della seconda metà dell’Ottocento, un uomo giusto ed onesto di nome Cooper (Clint Eastwood) sta conducendo una vita serena occupandosi del proprio bestiame. Desideroso di ampliare il proprio allevamento decide di acquistare da un uomo nuovi animali tra cui anche cavalli. Questa semplice opera di compra vendita si rivelerà per il povero Cooper una situazione molto rischiosa. Infatti, gli animali acquistati risultano essere stati rubati ad una serie di allevatori della zona ed essendo in suo possesso viene etichettato come il ladro. Cooper è vittima della violenza della folla, che aizzata da alcuni loschi individui lo sta per linciare ed in particolare per impiccarlo in piazza. Quando sembra ormai scontata la morte dell’uomo, casualmente uno sceriffo di passaggio per la cittadina rendendosi conto di quello che stava succedendo blocca ogni cosa. Rassicura la gente derubata, ma allo stesso tempo prende con sé Cooper per portare a Fort Grant per essere sottoposto ad un equo processo. Per sua fortuna quando si trova dinnanzi al giudice Fenton (Pat Hingle) tra le massime figure della giustizia dello stato americano, arriva la notizia che il vero ladro ed ossia colui che gli aveva venduto gli animali è stato arrestato. Cooper può tirare un sospiro di sollievo ma allo stesso tempo ottenuta la libertà brama una tremenda vendetta nei confronti di coloro che hanno aizzato la folla per ucciderlo. Tuttavia Fenton lo esorta a non farsi giustizia da solo ed avendo capito che lui è un uomo giusto ed onesto gli propone di diventare uno sceriffo e come primo compito potrebbe assicurare alla legge quanti stavano per farlo impiccare. Cooper decide di accettare questo incarico mettendosi subito in viaggio per quella che sarà un cruenta avventura nel selvaggio west tra sparatorie, impiccagioni ed assassini di vario genere. Alla fine di tutta la vicenda di circa dieci responsabile di quello che è successo ne rimarranno da catturare soltanto due mentre uno avendo capito che si è effettivamente pentito e vista la sua collaborazione per rintracciare gli altri, viene non solo perdonato da Cooper ma anche rimesse in libertà dallo stesso giudice Fenton su invito di Cooper.

