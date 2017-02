Isola dei famosi 2017 / Replica video Mediaset e diretta streaming: chi sarà eliminato? come vedere la puntata

ISOLA DEI FAMOSI 2017 ED. 12, REPLICA VIDEO MEDIASET E DIRETTA STREAMING PUNTATA 13 FEBBRAIO 2017 - La serata di Canale 5 è dedicata come ogni lunedì al reality show l’Isola dei famosi 2017. Anche oggi, 13 febbraio 2017, ritroveremo Alessia Marcuzzi in collegamento con i naufraghi. La diretta dall’Honduras inizierà alle 21.10 e ha coordinare i concorrenti ci sarà ancora una volta il mitico “Spy Betta” e cioè Stefano Bettarini. A commentare fatti e misfatti dei naufraghi sarà invece l’opinionista Vladimir Luxuria. Messi alla prova dalla fame, i naufraghi dovranno sostenere diverse prove tra cui quella per scegliere il nuovo leader: a scontrarsi per questo ruolo saranno Giulia Calcaterra e Simone Susinna. In palapa i concorrenti si ritroveranno poi per il momento più atteso, quello delle nomination. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere L’Isola dei famosi 2017 sintonizzandovi su Canale 5, potrete seguire il reality show anche in diretta streaming sul sito di Mediaset effettuando il login qui. A fine puntata sempre sul sito ufficiale dell'Isola dei famosi sarà possibiole rivivere i momenti salienti dell'ultima diretta e non solo.

ISOLA DEI FAMOSI 2017 ED. 12, CHI SARÀ IL NUOVO LEADER? - Nella puntata dell’Isola dei famosi 2017 che ci apprestiamo a vedere questa sera su Canale 5 ci sarà modo per parlare di tutte le liti, le strategie, i flirt e le amicizie dei naufraghi. Stasera si deciderà anche il nuovo Leader: Giacomo Urtis dovrà infatti lasciare questo ruolo a uno tra Giulia Calcaterra e Simone Susinna. I due rivali sembrano avere instaurato una bella amicizia ma si affronteranno comunque sotto l’occhio vigile di Stefano Bettarini per avere la possibilità di decidere chi portare sull’isola degli evoluti. Vista la loro amicizia però è possibile che sull’isola degli evoluti ci finiscano entrambi, qualora il perdente sia scelto dall’altro. L’ex velina e il modello si sono guadagnati il diritto di accedere a questa prova Leader dopo aver superato quella che si è svolta in settimana: Giulia si è classificata prima nella manche dedicata alle donne mentre Simone ha battuto all’ultimo Moreno in quella dedicata agli uomini.

