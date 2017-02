KILLER ELITE/ Su Rai 2 il film con Jason Statham e Clive Owen

KILLER ELITE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Killer Elite è il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere thriller - azione prodotta nel 2011 in Gran Bretagna e Australia per la regia di Gary MCKendry: nel cast sono presenti diversi attori molto famosi come Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Dominic Purcell, Aden Young e Yvonne Strahovski. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

KILLER ELITE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Danny (Jason Statham) e Hunter (Roberto De Niro) sono due assassini professionisti che spesso vengono incaricati dall’esercito britannico di uccidere persone ritenute scomode, o comunque di intralcio per la realizzazione dei loro obiettivi. Durante una missione Danny si ritrova a dover uccidere un uomo dinnanzi ad un bambino. L’esperienza lo segna nel profondo, tant’è che decide di cambiare stile di vita ed in particolare di abbandonare questa professione che non gli ha permesso di avere una vita sentimentale. L’uomo se ne va a vivere in Australia assieme ad una vecchia compagna di scuola di nome Anne, con la quale è scoppiata una storia d’amore. Dopo circa un anno, un brutto giorno riceve la notizia che il suo amico e collega Hunter è stato rapito da un potente e ricco sceicco residente nello stato dell’Oman. Danny sa benissimo che non può fare a meno di dare una mano all’amico, per cui non gli resta che riprendere i vecchi attrezzi del mestiere e partire alla volta dell’Oman dove incontra lo sceicco il quale si dice disponibile a liberare Hunter, a patto però che Danny uccida per lui tre uomini del SAS che in passato gli hanno tirato un brutto scherzo. Danny non può fare a meno di accettare e non appena ricevuto l’identikit dei tre assieme a due ex collaboratori si mette alla ricerca degli stessi, per ucciderli. Mentre Danny va avanti nel proprio compito, sulla vicenda inizia ad investigare un certo Spike (Clive Owen) a sua volta membro del SAS. Danny riesce a portare a termine il proprio compito e con le prove degli omicidio ritorna dallo sceicco che tenendo fede ai patti libera Turner. Sembra finita ma non è così perché in atto una cospirazione ai danni dello stesso sceicco che ha come mandante il proprio figlio e che suo malgrado chiamerà ancora una volta in causa Danny ed Hunter che tuttavia facendo leve sulle proprie qualità e capacità non solo riusciranno a salvare le proprie vite ma anche a racimolare un bel gruzzoletto giovandosi del supporto di Spike che si rivelerà essere un doppiogiochista.

