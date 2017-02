LE BUREAU - SOTTO COPERTURA / Anticipazioni del 13 febbraio 2017: la missione è quasi chiusa, ma Marina è scomparsa (finale di stagione)

LE BUREAU - SOTTO COPERTURA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 13 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi due episodi di Le Bureau - Sotto copertura, in prima Tv assoluta. Saranno il nono ed il decimo, dal titolo "La lista" e "Il grande gioco". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Nadia (Zineb Triki) viene convocata dalla DGSE e scopre che Malotru (Mathieu Kassovitz) ha rivelato il loro rapporto. Le viene offerta la possibilità di fare da talpa interna e rivelare il luogo degli incontri, ma la donna non crede di poter essere sotto sorveglianza. Malotru le rivela quindi tutto riguardo alla missione ed alla finta identità di Lefebvre, ma anche che è realmente interessato a lei. Nonostante questo, la donna afferma di non voler essere una traditrice e se ne va, ma una volta in macchina, rivela di aver già detto tutto a Nadim (Ziad Bakri). Intanto, la Balmes (Léa Drucker) sottopone Marina (Sara Giraudeau) ad un lungo interrogatorio per allenarla a sostenere le domande. Durante una nuova riunione, Nadia simula un malore per poter parlare con Nadim e rivelargli la verità sulla proposta che le è stata fatta dalla DGSE. Con sua sorpresa, Nadim intuisce che era diventata un bersaglio perché i servizi segreti sapevano già del suo ruolo all'interno dell'organizzazione. Nadim propone poi al capo di spostare i negoziati a Cipro ed ordina che Nadia venga trasferita in un altro hotel. Nel frattempo, Marina viene avvicinata da quella che crede la moglie del suo bersaglio, ma la Balmes le rivela in seguito che si tratta di un agente donna per testarla. Dopo aver convinto Rubin (Jean-Marie Rollin) a collaborare per la causa, l'associazione fa fabbricare delle scarpe del tutto identiche a quellee di Hachem (Fares Al-Helou), in modo da piazzargli una microspia che può portare sempre addosso senza saperlo. Tuttavia viene scoperta ed uccisa all'istante, provocando un forte senso di colpa in Marie-Jeanne (Florence Loiret Caille), che si chiede fino a che punto avrebbe dovuto spingersi. Più tardi, Marina riceve l'offerta di andare in Iran con il suo capo, ma sottolinea comunque di avere bisogno di qualche giorno a disposizione. Le rivela anche che Azar (Laleh Haeri) non è davvero sua moglie e che fa parte del protocollo per verificare alcune persone, prima di far loro affrontare un viaggio del genere. Poco dopo, la squadra la raggiunge per complimentarsi con la sua vittoria. Una volta atterrata in Francia, Nadia riceve la visita di Malotru, che si presenta all'aeroporto per convincerla l'ultima volta di aiutarli ad incastrare Nadim, ma la donna non intende farlo.

LE BUREAU - SOTTO COPERTURA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 9 "LA LISTA" - Il DGSE riceve un'offerta irripetibile da parte del distaccamento algerino e che conquista il direttivo. Tuttavia, anche se accetta di far parte dell'affare, rifiuta di essere manipolata da un servizio di intelligence straniera. Mag incarica quindi Malotru di trovare un piano alternativo e più tardi l'infiltrato riceve un messaggio da Nadim. Nadia è stata arrestata e subirà un trattamento peggiore di quanto possa immaginare. Se vuole salvarla, deve cooperare con la sua causa. Intanto, Marina supera il test finale della sua leggenda, un'interrogatorio mentre si trova sotto l'influenza dell'alcool. Se riuscirà a completare la missione, avrà il via libera per partire per l'Iran. EPISODIO 10 "IL GRANDE GIOCO" - Alla DGSE, Sisteron attende con ansia la conclusione dell'estrazione di Cyclone, che dovrebbe avvenire in pochi giorni. Il Service Action prende tuttavia il controllo deell'operazione, dando modo a Malotru di avere qualche giorno di vacanza e contattare in modo tranquillo la CIA. Intanto, Marie-Jeanne inizia ad avere qualche preoccupazione perché non ha nuove notizie da Marina. Scopre che durante una sosta illegale in Georgia, l'aereo in cui viaggiava è stato preso di mira.

