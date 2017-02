LEGION / Anticipazioni puntata del 13 febbraio 2017: debutta la nuova serie con i supereroi della Marvel

LEGION, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Nella seconda serata della Fox di oggi, lunedì 13 febbraio 2017, avverrà il debutto della serie fantasy Legion, in prima Tv assoluta. L'episodio si intitola "Realtà o illusione?", dove conosceremo questo nuovo mondo di supereroi, ispirato al fumetto omonimo della Marvel Comics. Lo show, creato da Noah Hawley, è strettamente collegata con la serie X-Men, realizzato per il grande schermo, ma la trama ruota in un mondo parallelo rispetto a quello della pellicola. Protagonista principale del format sarà Dan Stevens, che conosceremo nei panni di David Haller, un mutante sotto pressione a causa della sua schizofrenia e che durante l'adolescenza è saltato da un istituto psichiatrico all'altro, proprio per questa presunta patologia. In un secondo momento, Haller realizza tuttavia che le visioni che lo tormentano sono in realtà parte di un potere sovrannaturale. Al suo fianco troveremo inoltre Rachel Keller nel ruolo di Syd Barret, la fidanzata del protagonista e sognatrice, Aubrey Plaza sarà Lenny Busker, una ragazza con forti problemi di alcool e droga ed una delle amiche più strette di David, mentre Jean Smart rivestirà il ruolo di Melanie Bird, una terapeuta con metodi di cura alternativi. Hayley sembra aver fatto centro ancora una volta con questo suo super progetto, ricevendo largo consenso sia da parte del pubblico che dalla critica. Ogni episodio verrà inoltre trasmesso in contemporanea mondiale, in seguito al debutto avvenuto negli Stati Uniti, sull'emittente FX, lo scorso 8 febbraio. Per rimanere sempre in contatto con le novità della serie Tv Legion, sarà possibile accedere alla pagina ufficiale Facebook, disponibile a questo indirizzo.

LEGION, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "REALTA' O ILLUSIONE?" - David Haller viene interrogato dai funzionari del governo, perché credono che possa essere il più potente mutante mai scoperto fino a quel momento. Il soggetto rivela che gli è stata diagnosticata la schizofrenia quando era molto giovane e che è stato ricoverato nell'istituto psichiatrico Clockwoods dopo aver tentato il suicidio. Ha trascorso quindi sei anni all'interno della struttura come paziente, periodo in cui ha incontrato Syd Barrett, una ragazza che ha rifiutato qualsiasi contatto fisico. Anche se ha accettato di essere la sua fidanzata, alla fine è stata dimessa dall'ospedale. Prima che se ne andasse, Haller è riuscito anche a darle il bacio d'addio, causando l'unione delle loro menti. Dopo aver perso il controllo, Syd ha scatenato le abilità latenti nel corpo si Haller, che tuttavia hanno ucciso l'amico Lenny ed ha intrappolato gli altri pazienti nelle loro amere. Haller è stat poi estromesso dal corpo di Syd. Più tardi, andando in cerca della ragazza, si è ritrovato ad essere inseguito da due persone, fino a che non è stato catturato dal governo. Proprio in quel momento, Ptonomy Wallace e Kerry Loudermilk irrompono nella sruttura con Syd per salvare Haller e portarlo a Melanie Bird.

