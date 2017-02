MALENA MASTROMARINO/ Come proseguirà l’amicizia con Moreno? (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

MALENA MASTROMARINO, LA CONCORRENTE DEL REALITY: È SOLO AMICIZIA CON MORENO DONADONI? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Malena continua ad essere una delle indiscusse protagoniste dell'Isola dei Famosi 2017. La nuova diva a luci rosse dopo la conoscenza con Rocco Siffredi, non sta deludendo le aspettative che gravavano sul suo conto una volta ufficializzata la sua presenza al realitu di Canale 5. La pornostar, fin dall'inizio, ha acceso gli animi dei telespettatori, diventando oggetto di battute bollenti da parte degli internauti. Malena ha da subito avuto gli occhi puntati contro dopo che, prima della partenza per l'Honduras, le varie riviste del gossip avevano annunciato che in hotel due concorrenti stessero iniziando a conoscersi un po' meglio. Un po' troppo forse, anche per i gusti di Vladimir Luxuria, la nuova opinionista dell'Isola, al posto di Mara Venier e Alfonso Signorini. Luxuria ha infatti posto l'accento sulla simpatia tra Malena ed il rapper Moreno Donadoni, ad ulteriore conferma di quanto avevano scritto i giornali pochi giorni prima. Se in un primo tempo si pensava fosse una bufala, ecco che negli ultimi giorni è arrivata grossomodo una conferma. Entrambi sull'Isola della Caverna, quella dei non evoluti (almeno per questa settimana, visto che gli evoluti sono sull'isola del fuoco), Malena e Moreno hanno iniziato grandi manovre di avvicinamento, facendo sognare i fans.

MALENA MASTROMARINO, È SOLO AMICIZIA CON MORENO DONADONI? IL COMMENTO DI CECCHERINI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Ad essersi accorto dell'intesa nascente tra Malena e Moreno stesso Massimo Ceccherini: il comico ha dato dell'innamorato al rapper, ricordandogli che sull'Isola c'è da fare e non c'è spazio soltanto per i flirt. Parole quelle di Ceccherini che rispecchiano, in fondo, il pensiero della maggior parte degli italiani, che sta vedendo del tenero nel rapporto instaurato dai due naufraghi in queste prime settimana sull'Isola. Dopotutto non sarebbe la prima volta che due concorrenti dell'Isola dei famosi vengano addidati come coppia. Era successo anche lo scorso anno, quando Mercedesz Henger venne avvicinata da Jonas, o meglio il contrario, ma il Berami, e la stessa ragazza, figlia della più celebra Eva Henger, avevano sempre negato che tra i due ci fosse un flirt in corso. Lo stesso ha fatto Malena, che ha risposto a Ceccherini dicendogli che in realtà tra lei e Moreno Donadoni, ex vincitore di Amici, c'è sì una bella amicizia, ma che da questa ad andare a parlare di amore è prematuro. Della stessa opinione anche il cantante, che, nel frattempo, continua ad essere vicino a Massimo. Sull'Isola delle Caverne Malena ha inoltre stretto amicizia anche con Nancy Coppola: le due giovani si parlano con sempre più frequenza tanto che molti sperano di vedere Malena insieme a Nancy fino alla fine, considerando le due donne come le più spontanee e le più vere all'interno di questa isola. Quale sarà il futuro di Malena nella terza puntata del reality, in programma questa sera? Difficilmente verrà interessata dalla nuove nomination del gruppo, ma potrebbe perdere un importante appoggio quale quello di Massimo Ceccherini.

