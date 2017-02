MARA SOLITARIO/ Chi è la cantante scoperta da Giorgio Pasotti in una friggitoria (La Vita in Diretta)

MARA SOLITARIO DI BARI, LA CANTANTE SCOPERTA DA GIORGIO PASOTTI IN UNA FRIGGITORIA SI RACCONTA A CRISTINA PARODI (LA VITA IN DIRETTA, 13 FEBBRAIO 2017) - Mara Solitario a La Vita in Diretta: la giovane barese notata e scoperta da Giorgio Pasotti racconta la sua storia a Cristina Parodi su Rai1. L'attore l'ha conosciuta in una friggitoria del capoluogo pugliese, dove la ragazza lavora cantando. «Sono felice di cantare, ovunque mi trova» ha raccontato Mara Solitario, che sin da piccola coltivava il sogno di cantare davanti ad una grande platea. «Da bambina cantavo usando la spazzola come microfono» ha proseguito Mara Solitario a La Vita in Diretta, rivelando poi di non aver mai partecipato ai talent show perché vedeva il canto più come una passione. Poi per tre anni ha cantato sulle navi da crociera, affinando ulteriormente le sue qualità. La svolta grazie all'incontro con Giorgio Pasotti, colpito dalla sua voce. L'incontro con l'attore l'ha aiutata a farsi notare e, infatti, nello studio de La Vita in Diretta ha avuto anche modo di esibirsi. Inevitabile un riferimento al Festival di Sanremo 2017: «Tifavo per quelli che sono stati scartati: mi è piaciuta la canzone di Gigi D'Alessio, così come quella di Ron. Mi è dispiaciuto che Fiorella Mannoia sia finita al secondo posto». La rivedremo sul palco dell'Ariston? «Chissà, Bari inizia a starmi un po' stretta» scherza Mara Solitario.

