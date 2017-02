MASSIMO CECCHERINI/ Pigro e nullafacente è a rischio eliminazione. Si salverà? (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

MASSIMO CECCHERINI, L’ATTORE CONCORRENTE DEL REALITY: LE CONTINUE MINACCE DI ABBANDONARE L'ISOLA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 13 FEBBRAIO) - Diciamoci la verità: il Massimo Ceccherini approdato sull’Isola dei Famosi 2017 non è proprio quello che tutti si aspettavano. A parte qualche momento di lucidità, in cui torna in sé facendo divertire tutti con le sue battute improvvisate, non è un naufrago poi così partecipe. Con la scusa di essere in avanti con l’età fa poco e nulla, si autoesonera dalle prove e non perde occasioni per lamentarsi della fame, della pioggia e dell’assenza di pesci nell’oceano. Non gli sta bene niente, insomma. Non ha mandato giù neanche il fatto di essere finito al televoto, come se non potesse capacitarsi del fatto che qualcuno lo avesse nominato. La sua passività, invece, non è passata inosservata. E sull’Isola, si sa, c’è bisogno di braccia forti, non di gente che si lamenta dall’alba al tramonto. La seconda puntata del braccio destro di Leonardo Pieraccioni non è andata, dunque, poi così bene. Ha perso miseramente, innanzitutto, la prova antropologica. I naufraghi dovevano scovare il modo di far risalire in superficie una nocciolina adagiata sul fondo di un vaso stretto e lungo. Ceccherini non è arrivato alla risoluzione logica del problema, che consisteva nel riempire il recipiente con l’acqua di un imbuto posto nelle immediate vicinanze del tavolo di lavoro. L’aver fallito la prova gli ha impedito di andare sull’Isola del Fuoco, quella destinata ai concorrenti evoluti. Massimo ha trascorso una nuova settimana su quella delle Caverne, come punizione per lo scarso impegno e per la mancanza di concentrazione. L’attore ha più volte minacciato la produzione di voler andare via. È stato necessario l’intervento della compagna, della quale sembra essere veramente innamorato perso, per calmare le acque e convincerlo a restare in gara. Non sono bastate le parole della sua dolce metà, invece, per fargli capire che sull’Isola è necessario rimboccarsi le maniche. Alla prova ricompensa, mentre tutti si tuffavano in acqua per trascinare sino a riva dei pesanti scatoloni, lui si è limitato a dirigere i lavori dal bagnasciuga, senza neanche prendersi la briga di provare a dare una mano. Va bene che non è in forma, ma desistere senza neppure tentare non è affatto un comportamento lodevole: soprattutto nei confronti dei compagni d’avventura che tanto hanno faticato per conquistare un po’ di cibo in più per la settimana a venire. Come andrà stasera?

MASSIMO CECCHERINI, L’ATTORE HA DELUSO OGNI ASPETTATIVA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 13 FEBBRAIO) - Massimo Ceccherini a L'Isola dei Famosi 2017 ha deluso le aspettative di molti. Lui, che qualche anno fa era stato squalificato per aver bestemmiato in diretta, violando così il regolamento, avrebbe potuto essere un concorrente determinato e volenteroso, disposto a tutto pur di riscattare la sua immagine e di riprendere l’avventura esattamente da dove l’aveva lasciata. Invece no. A volte sembra esser lì pnon per assaporare un’esperienza che potrebbe essere assolutamente irripetibile. Se non fosse per i suoi siparietti comici e per il suo carisma, probabilmente sarebbe già fuori dai giochi insieme a Dayane Mello, che è stata nominata e mandata via proprio perché accusata di non fare nulla ai fini della sopravvivenza sull’isola.

MASSIMO CECCHERINI, L’ATTORE VERRÀ ELIMINATO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 13 FEBBRAIO) - Aspettarsi il risveglio del Cecca, come lo chiama la Marcuzzi, è un’ipotesi assai remota. La pigrizia è una caratteristica che non si cambia certo sulla soglia della mezza età. Ceccherini, però, a questo punto, potrebbe capire una cosa fondamentale: che le polemiche e le lamentele non portano mai nulla di buono e che un reality show come l’Isola dei Famosi 2017 richiede un forte spirito di adattamento alla vita spartana cui sono costretti i naufraghi. Riuscirà, l’amatissimo Massimo del film Il Ciclone, a regalare ai suoi fan le emozioni che si aspettavano? Verrà eliminato o resterà in gara stasera?

br/>© Riproduzione Riservata.