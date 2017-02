MORENO DONADONI/ Il naufrago ai ferri corti con Nancy Coppola (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

MORENO DONADONI, IL NAUFRAGO DEL REALITY DI CANALE 5: SCREZIO CON NANCY COPPOLA (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Questa sera nella prima serata di Canale 5 va in onda il terzo appuntamento serale con il reality L’Isola dei Famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi. Tra i naufraghi che vi stanno prendendo parte c’è il rapper e vecchia conoscenza dei fans di Amici, Moreno Donadoni. Per lui l’ultima settimana è stata caratterizzata da alti e bassi, anche perché unico uomo presente nell’isola dei non evoluti. Per lui sembra essere confermata la simpatia nei confronti della naufraga Malena che dal proprio canto è abbastanza criptica sulle intenzioni. Inoltre, ha avuto un duro battibecco con la cantante napoletana Nancy Coppola con la quale i rapporti sembravano essere idilliaci. Tra i due è scoppiata una discussione piuttosto accesa allorché si è dovuto decidere sulla sistemazione del cibo e nello specifico con la Coppola che consigliava di non lasciarlo in una cassa nella caverna, onde evitare l’arrivo di tanti insetti mentre il rapper la pensava differentemente. Per fortuna il tutto si è concluso con un abbraccio riappacificatore.

MORENO DONADONI, IL NAUFRAGO DEL REALITY DI CANALE 5: PICCOLO BATTIBECCO CON LA CALDONAZZO (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Nella seconda puntata serale trasmessa lo scorso lunedì 6 febbraio sulle frequenze di Canale 5, il rapper Moreno Donadoni ha saputo avere un profilo basso nel corso delle varie polemiche che hanno caratterizzato la parte iniziale e finale dell’appuntamento. Nella prova che ha visto ritornare in campo la dott.ssa Tibi ed incentrata sulla nocciolina, Moreno non ha saputo essere efficace tant’è che non l’ha completata entro il tempo massimo (tempo impiegato dalla scimmia) per cui si è ritrovato tra i Non evoluti assieme a Eva Grimaldi, Urtis, Massimo Ceccherini, Simone Susinna, Malena, Nathalie Caldonazzo e la cantante napoletana Nancy Coppola. Nella fase delle nomination il rapper si è avvicinato rappando alla postazione dove ha evidenziato il nome di Nathalie Caldonazzo, giustificando la decisione in quanto si sarebbe trattato di una esplicita richiesta dell’attrice che dal proprio canto ha smentito ogni cosa. In chiusura nel momento in cui Susinna viene portato negli Evoluti da Urtis, le donne dell’isola dei non evoluti hanno lamentato l’assenza di uomini con il povero Moreno che ha cercato di far notare che: “Ci sono io, non vi preoccupate”.

