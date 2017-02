Moreno Donadoni il "puffo" / Isola dei Famosi 2017, Il rapper infastidito in diretta: le dichiarazioni su Malena

Isola dei Famosi 2017, Moreno offeso dalla Marcuzzi? L'appelativo "puffo" e le nuove dichiarazioni sull'amicizia con Malena (oggi 13 febbraio) - Tra i protagonisti della puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda questa sera su Canale 5 c'è stato anche Moreno Donadoni. Un pò di critiche per lui ad inizio puntata a causa di confessioni fatte alle spalle dei diretti interessati, ma anche simpatici interventi per l'avvicinamento sempre più evidente alla bella Malena. Qualcosa sembra però aver infastidito il rapper vincitore di Amici di Maria De Filippi nel pieno della diretta: un commento della Marcuzzi. Dopo aver mangiato la torta dalla panna blu, Alessia ha commentato simpaticamente il fatto che il volto di Moreno fosse ricoperto da questa panna blu: "Sembri un puffo!" sono state le parole della conduttrice che inizialmente il rapper sembra aver preso poco bene. "È vero che sono basso, però chiamarmi proprio puffo!" ha risposto allora Moreno con un tocco di ironia. Credendo allora che si fosse offeso, Alessia Marcuzzi è tornata col collegamento in palapa e ha chiesto scusa, ma il rapper ha scherzado, dichiarando di non essersela presa. Si è poi parlato della speciale amicizia nata con Malena e di come questa stia crescendo giorno dopo giorno. Che sia diventata qualcosa di più? In palapa i due sviano il discorso, lasciando parlare i loro sorrisi (un pò maliziosi).

