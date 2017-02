NANCY COPPOLA/ I litigi con Nathaly Caldonazzo continueranno? (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

NANCY COPPOLA, CONCORRENTE DEL REALITY: I LITIGI CON NATHALY CALDONAZZO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Nancy Coppola è stata tra le protagoniste della seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2017, giunta alla sua dodicesima edizione. La cantant neomelodica approdata in Honduras tornerà in scena stasera, 13 febbraio, per la terza puntata in diretta su Canale 5. La Coppola, inizialmente, è stata al centro involontariamente della discussione tra Samantha De Grenet e Nathalie Caldonazzo. Tutta colpa di Dayane Mello, poi eliminata, che ha riportato alla De Grenet una notizia falsa, forse travisando le parole della Caldonazzo, la quale non ha votato, nella prima fase delle nomination, la De Grenet, ma aveva invece puntato il dito contro Nancy, votandola. Di tutto questo la cantante neomelodica era completamente all'oscuro, da qui quindi il suo distacco, questa settimana, immediato da Nathalie, che invece credeva essere sua amica. Un disastro per la Caldonazzo, che si è ritrovata emarginata dal resto degli altri naufraghi, dopo l'abbandono, tra virgolette, di Nancy. Vince, per il momento, la linea Coppola quindi, che nel corso della settimana è stata vittima, suo malgrado, dell'ironia della produzione del reality. Un tweet dell'account ufficiale dell'Isola dei Famosi ha infatti mostrato un frame in cui si vede Nancy Coppola intenta entrare in acqua. L'account del reality show ha pensato bene di utilizzare tutta la propria ironia, postando: ''Baywatch alert''. Nonostante l'intento fosse chiaramente quello di scherzare e di ironizzare, i fan della Coppola hanno intrapreso, in queste ultime ore, un'autentica crociata contro il programma, che ha letteralmente perso un'occasione ironizzando sul paragone con Pamela Anderson. Intanto sull'Isola Nancy e Nathalie continuano a non sopportarsi, tanto che l'una e l'altra si rifiutano di mangiare il cibo cucinato / pescato / trovato da una delle due. Il primo rifiuto è stato quello dell'attrice, che ha deciso di non mangiare il riso cucinato da Nancy poiché quest'ultima l'ha nominata durante le ultime nomination. Forse che la Caldonazzo si sia dimenticata di quando era stata lei a nominare Nancy la prima settimana? Successivamente è arrivato il turno di Nancy. Stavolta è stata lei a rifiutare di mangiare i granchi pescati da Nathalie, ricambiando così, tra virgolette, il favore. A cercare di mediare tra le due donne ci ha pensato Moreno, ma l'ex vincitore di Amici non è riuscito per la verità a mettere d'accordo le due naufraghe, che anzi stanno continuando a discutere sull'isola della caverna.

NANCY COPPOLA, UNA NUOVA AMICIZIA CON MALENA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - La diatriba tra le due continuerà? Quale sarà l'opinione di Vladimir Luxuria e di Alessia Marcuzzi in merito durante la diretta della puntata di questa sera? Staremo a vedere. Nel frattempo Nancy Coppola continua ad essere amata dal pubblico di Canale 5 e sopratutto sui social network. Viene considerata come la naufraga più sincera all'interno dell'isola, vuoi per il suo comportamento schietto, vuoi per i suoi ormai leggendari calzini, che indossa perché la sabbia dell'Honduras non le dà pace. Intanto si certifica la bella amicizia che sta nascendo con la naufraga Malena, la nuova diva del porno, amica di Rocco Siffredi. Le due trascorrono diverse ore al giorno insieme e si trovano piuttosto in sintonia. Quali consigli darà Nancy a Malena circa la possibile relazione tra lei e Moreno? Intanto si registrano i commenti negativi di Nancy su Raz Degan, con la posizione della cantante neomelodica molto vicina a quella di Massimo Ceccherini, che continua a criticare l'ex della Barale, presente sull'isola del fuoco.

