NATHALY CALDONAZZO/ È stata nominata: lascerà il reality questa sera? (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

NATHALY CALDONAZZO, L’ATTRICE CONCORRENTE DEL REALITY: IN NOMINATION, L'INCOMPRENSIONE CON LA DE GRENET (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 13 FEBBRAIO) - In ogni edizione dell’Isola dei Famosi c’è sempre stato un concorrente capace di attirare a sé diverse critiche. L’infelice ruolo di naufrago-bersaglio, quest’anno, è toccato a Nathaly Caldonazzo che, per via del suo atteggiamento ha causato qualche mal di pancia nel gruppo. Dà fastidio, per esempio, che, spesso e volentieri, si allontani per starsene per conto suo e dà fastidio pure che apra i cocchi senza chiederlo a nessuno e, soprattutto, senza condividerli con i suoi compagni d’avventura. Un personaggio così controverso difficilmente resta in gara troppo a lungo. E infatti, Nathaly è stata nominata, lo scorso lunedì, da ben sei concorrenti. Se la vedrà con un titano, Massimo Ceccherini, anche lui in nomination. Un naufrago che, seppur non ce la stia mettendo tutta, ispira molta più simpatia dell’attrice e showgirl italiana. Nell’ultima puntata in diretta de L'Isola dei Famosi 2017, la Caldonazzo si è comportata esattamente come nel resto della settimana: ha parlato poco, se non al momento di battibeccare con la De Grenet per via di una questione legata alle penultime nomination, poi risolta grazie anche all'intervento di Alessia Marcuzzi che ha chiesto chiarimenti e commento. Un atteggiamento che di certo non l’ha premiata. L’unica persona con cui aveva legato, la modella di origini brasiliane Dayane Mello, è già tornata in Italia, ragion per cui Nathaly si è ritrovata sola e senza punti di riferimento da un giorno all’altro. Un qui pro quo generato, guarda caso, dalla stessa Dayane, ha compromesso anche il suo rapporto con Samantha. Le due si conoscono da sempre, ma il fatto che la De Grenet sia stata convinta, per tutta la settimana, che la Caldonazzo l’avesse votata nella puntata precedente, ha gettato non poche ombre sul loro rapporto.

NATHALY CALDONAZZO, L’ATTRICE IN NOMINATION: FREDDA CON NANCY COPPOLA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 13 FEBBRAIO) - Essendo finita in nomination, Nathaly Caldonazzo è dovuta andare per forza sull'Isola delle Caverne, la meno evoluta al momento: in qusto frangente, durante gli ultimi giorni in Honduras, Nathaly si è confrontata con Ceccherini stesso in merito alla loro nomination e a pochi è sfuggita la guerra fredda tra lei e la Coppola... Un argomento che verrà affrontato stasera, 13 febbraio, da Alessia Marcuzzi durante la terza puntata in diretta de L'Isola dei Famosi 2017? Cosa aspettarsi, a questo punto, dalla Caldonazzo? Ci sono ben poche possibilità, probabilmente, che i telespettatori la salvino. E non perché si scontrerà contro Massimo, ma perché lei per prima non ha mai fatto nulla per piacere ai compagni d’avventura o al pubblico da casa. Sarà davvero lei ad uscire dal reality di Canale 5 e Massimo Ceccherini a salvarsi?

