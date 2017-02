NICOLE MURGIA/ La moglie di Andrea Bertolacci e sorella di Alessandro Murgia per chi tiferà stasera tra Lazio e Milan?

NICOLE MURGIA, SPOSATA CON IL MILANISTA ANDREA BERTOLACCI E SORELLA DEL LAZIALE ALESSANDRO MURGIA. STASERA CHI TIFERÀ IN LAZIO-MILAN? (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Sarà un derby stasera per Nicole Murgia che è sposata con il calciatore del Milan Andrea Bertolacci ed è sorella di Alessandro Murgia della Lazio. Stasera si gioca Lazio-Milan con il fischio d'inizio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre il marito dell'attrice sarà titolare stasera tra le fila della squadra di Vincenzo Montella il fratello dovrebbe accomodarsi in panchina vicino a Simone Inzaghi. Chi tiferà Nicole Murgia? C'è poi da raccontare un altro particolare sempre legato ai due calciatori. Il marito Andrea Bertolacci tra le altre cose è cresciuto dall'altra sponda del Tevere nella Roma, generando quindi un costante derby tra giallorossi e biancocelesti in casa. Staremo a vedere se stasera o comunque nella giornata di oggi la stessa Nicole Murgia dirà qualcosa o si sbilancerà sulla partita in questione.

NICOLE MURGIA, DERBY IN FAMIGLIA IN LAZIO-MILAN: LA CARRIERA (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Nicole Murgia vivrà oggi un derby in famiglia in Lazio-MIlan con suo fratello Alessandro Murgia che gioca nella squadra biancoceleste e suo marito Andrea Bertolacci in quella rossonera. L'attrice Nicole Murgia nasce a Roma il 22 febbraio 1993 e al cinema debutta nella serie Don Matteo 2 nel ruolo di Lalla. L'anno dopo è il momento dell'esordio al cinema con ''Nemmeno in un sogno'' di Gianluca Greco. Il grandissimo successo arriva però quando tra il 2008 e il 2011 recita nel ruolo di Cristina Giorgi nella fiction di successo ''Tutti Pazzi per Amore'' diretta da Riccardo Milani e con Emilio Solfrizzi, Stefania Rocca e Antonia Liskova come protagonisti. Dopo il ruolo nella serie rai però Nicole Murgia è apparsa solo in un episodio della web serie Youtubers di Daniele Barbiero. Dal 2012 però non l'abbiamo più vista né al cinema e nemmeno in televisione, vedremo se successivamente la rivedremo nel piccolo o nel grande schermo.

