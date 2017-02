NOTORIOUS / Anticipazioni puntata 13 febbraio 2017: Jake conosce il vero assassino

NOTORIOUS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 13 febbraio 2017, Fox Life trasmetterà due nuovi episodi di Notorious, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Caccia all'uomo" e "Diario segreto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Julia (Piper Perabo) continua ad essere tormentata dall'immagine di Levi (Ramon De Ocampo) che si toglie la vita di fronte ai propri occhi. Deve anhce mentire agli ufficiali riguardo alla conversazione avvenuta fra loro prima del suicidio. Intanto, Jake assume come ccliente Jenna, una giovane ragazza e madre surrogata che è stata abbandonata dalla coppia interessata al nono mese di gravidanza. Prova anche a convincere Julia a diffondere il video con il suicidio di Levi in modo da scagionare Oscar (Kevin Zegers), ma Julia gli rivela la verità sui sentimenti provati dal socio verso quest'ultimo e gli suggerisce di far sparire la pellicola. Più tardi, Max Gilford (Adam Rayner) fa capire a Jake di sapere della sua relazione con Sarah (Dilshad Vadsaria) e di star indagando sul suo conto. Più tardi, Jenna compare in televisione per denunciare il proprio caso ed il fatto che l'avvocato Maggie Sherman (Brenda Strong), a cui si è rivolta per la gravidanza, non vuole rivelare il nome dei genitori biologici. Non appena nato il bambino, si fa avanti una coppia di coniugi che affermano di aver pagato la Sherman per adottare il bambino, ma in seguito si scopre che la donna ha un altro nome e che è una truffatrice. Nel frattempo, Oscar riceve delle foto che provano la relazione segreta fra Jake e Sara e fa in modo di ottenere una visita del suo avvocato per aggredirlo fisicamente. Non contento, richiede a Julia di poter apparire nel suo show, intervento in cui non manca di denigrare il legale. Nel frattempo, Jake si interessa di diverse casi di scomparsa, fra cui quello di Rosa Veils. Non appena Julia diffonde la notizia, occupandosi di un caso sociale di cui i media non si stanno occupando, la produttrice si scontra con la conduttrice di un altro show, che rivela che l'assassino di Rosa è il fidanzato. Più tardi, Jake viene informato che ulteriori approfondimenti sul copo di Sara hanno rivelato che ha avuto un figlio in passato. L'avvocato informa subito Oscar, che tuttavia ritiene di non aver mai conosciuto davvero la moglie. Grazie ad una testimone, Julia scopre che Rosa è stata vista per l'ultima volta in compagnia di un ragazzo e richiede l'aiuto di Wells. Jake accetta il consiglio di Julia di presentarsi in studio per replicare alle accuse di Oscar, ma proprio poco dopo la messa in onda della diretta, la Polizia irrompe sul posto ed arresta l'avvocato. Qualche istante dopo, i media diffondono la notizia del ritrovamento del corpo di Emily Parker, brutalmente assassinata.

NOTORIOUS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 FEBBRAIO, EPISODIO 7 "CACCIA ALL'UOMO" - Dopo il drammatico arresto di Jake su LHL per l'omicidio di Sarah, l'avvocato si rifugia dallo sguardo dei paparazzi a casa di Julia. Bradley ed Ella invece si preoccupano di ripulire il suo nome dalle accuse. Più tardi, Jake scopre una terribile verità e fa di tutto per provare che la persona di cui sospetta è il vero assassino. EPISODIO 8 "DIARIO SEGRETO" - Un ex ospite del telegiornale, Dana Hartman, cade in disgrazia e si rivolge a Julia e Jake per ottenere il loro aiuto quando la figlia ribelle diventa la sospettata principale dell'omicidio del suo fidanzato e aspirante regista. Il cantante e star del reality Ray J diventano ufficialmente parte del caso nel momento stesso in cui viene rivelato che l'arma del delitto apparteneva al ragazzo.

