NANCY BRILLI SI È RIFATTA? FOTO, L'ATTRICE SMENTISCE LE VOCI SU FACEBOOK: "NON SONO DI PLASTICA" (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Nancy Brilli si è rifatta? Il dibattito sui social network ha spinto l'attrice ad intervenire una volte per tutte: su Facebook ha smentito le voci, mettendo a tacere chi insinua che abbia un certo feeling con i ritocchini. Nancy Brilli ha ammesso di essere finita sotto i ferri, ma non per questioni estetiche. L'attrice ha negato di essersi rifatta replicando a chi la considera di "plastica", provando a chiudere definitivamente la vicenda. Sulla sua pagina Facebook ha spiegato di aver subito la ricostruzione dei legamenti del ginocchio destro, di essersi operata otto volte all'apparato riproduttivo e di aver subito l'asportazione dell'utero, ovaio e tube a causa di un tumore all'ovaio. Inoltre, Nancy Brilli ha rivelato di essersi operata al seno a caso di un'infiammazione dipendente dal tumore all'ovaio. «La faccia è la mia, occhi orientali (ascendenze ucraine) e labbra. A volte più trucco, a volte meno. A volte distruzione da stanchezza post spettacolo, in genere esibita molto poco generosamente con foto fatte alle tre di mattina. Spesso extension di tutti i tipi, ho capelli ingestibili con l'umidità» ha scritto l'attrice, che ha scelto un modo particolareggiato per rispondere alle accuse. Nessun ricorso al chirurgo estetico da parte di Nancy Brilli, che si è sfogata sui social confermando solo di usare le extension. Clicca qui per la foto del post dell'attrice.

© Riproduzione Riservata.