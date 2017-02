Nathalie Caldonazzo contro Nancy Coppola / Forte scontro all'Isola dei Famosi 2017: Vladimi Luxuria le bacchetta

ISOLA DEI FAMOSI 2017, Nancy Coppola contro Nathalie Caldonazzo: lo scontro si infiamma nuovamente nel corso della diretta (oggi 13 febbraio) - Inizio di fuoco nella nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2017. Dopo il gossip su Stefano Bettarini e Dayane Mello e la prova per la conquista della torta al cioccolato, Alessia Marcuzzi ha spostato l'attenzione sullo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Nancy Coppola. Un primo rwn ha riassunto i loro battibecchi di questa settimana, tra epiteti poco carini e liti, poi tornati in palapa Alessia ha chiesto il perchè di questa indifferenza mista ad astio reciproco. L'atmosfera si è infuocata ancora di più, visto che Nancy ha accusato la Caldonazzo di essere "razzista", mentre la showgirl ha totalmente smentito "Io ho anche mia figlia che è napoletana, quindi figuratevi. Non era di certo un attacco ai napoletani, ma soltanto a lei in quel momento" ha dichiarato la Caldonazzo in diretta e in collegamento con la Marcuzzi e cercando poi di appianare le divergenze con Nancy Coppola.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, Nancy Coppola contro Nathalie Caldonazzo: interviene in diretta Vladimir Luxuria (oggi 13 febbraio) - La cantante napoletana non ne ha voluto sapere di appianare le divergenze dopo gli scontri nati nell'ultima settimana e, soprattutto, dopo essere stata chiamata "Cu*ona e ignorante". È a questo punto che Valadimir Luxuria ha deciso di intervenire e dare la sua opinione abbastanza dura su questo scontro. L'opinionista dell'Isola dei Famosi ha infatti ammonito il comportamento di Nancy: "Guarda Nancy che il termine razzista è molto forte. Nathalie non ce l'aveva con tutti i napoletani quando ti fa il verso con 'we we', ma soltanto con te. D'altra parte ho notato anche che la Caldonazzo ha una fame inaspettata!" ha commentato sarcastica la Luxuria. È però arrivato il momento dell'esito della nomination ad appianare tutto: a dover abbandonare l'Isola è infatti la Caldonazzo. Alessia Marcuzzi, dallo studio, chiede allora se è il caso, prima dell'addio, che Nathalie e Nancy si salutino con un abbraccio, cosa accettata dalle due che sembrano finalmente sotterrare l'ascia di guerra.

