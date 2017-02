Oroscopo Paolo Fox, previsioni del 13 febbraio 2017 su LatteMiele: Vergine, Cancro, Leone, Bilancia e gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 13 FEBBRAIO SU LATTEMIELE - Le stelle ci accompagneranno in questo primo giorno della settimana di lunedì, 13 febbraio, grazie all'Oroscopo 2017 di Paolo Fox. Il celebre astrologo ritorna infatti ai microfoni di Latte e Miele per darci consigli e previsioni riguardo al cielo di tutti i segni dello Zodiaco. Oggi in particolare sarà una giornata intensa per qualcuno, come l'Ariete, che finalmente riesce a trovare i giusti stimoli grazie a Urano, Marte e Venere, mentre il Toro sembra risalire la china, anche se rimane una forte preoccupazione per il settore economico. E mentre il Cancro è agitato ed il Gemelli si sente bloccato nelle azioni, il Leone affronta un nuovo stop per gli affari di cuore. In generale, i segni che durante l'ultima settimana hanno vissuto delle brutte giornate, sembrano ritrovare nuova forza ed energia in questa seconda metà del mese. E' il caso per esempio del Sagittario che si ritrova in dissonanza la Luna, ma non perde di certo la determinazione. Lo Scorpione continua a vivere invece numerosi alti e bassi, mentre il Capricorno sarà più riflessivo.

Scopriamo di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox: ARIETE - Giornate tanto convulse quanto ricche di opportunità. Venere, Marte e Urano nel segno portano diversi stimoli e una grande voglia di un miglioramento riguardo all'ambito lavorativo, che però tarderà ad arrivare a causa di un Giove poco favorevole. Si consiglia di non abbandonare situazioni che possono migliorare lasciandosi fuorviare da distrazioni esterne, tanto nel lavoro quanto in amore. TORO - Giorni interessanti, turbati soltanto da qualche perplessità legata all'ambito economico ed il lavoro. Chi ha attività in proprio potrebbe spendere qualcosa in più per dei lavori o per scegliere una persona che può dare un buon servizio, anche se costa molto. Situazione di grande forza, accompagnata da una placida quiete sentimentale. Chi ha a che fare con persone del Capricorno o Cancro potrebbero ricevere delle richieste, una promessa che non vi sentite di fare. Non ci sono novità dal punto di vista pratico, fino alla fine del mese. GEMELLI - Questo inizio settimana si presenta poco adatto ad intraprendere nuove azioni, anche se il carattere dei nati del segno porta a non fare mai fermi. Martedì e Mercoledì giornate di recupero, in cui sarà possibile cominciare ad apprezzare alcune novità lavorative. Anche se ci sono piccole novità, il periodo già arrivato è molto interessante. Da qui al 25, molte opportunità in più. CANCRO - Cielo che porta chiarimenti ma agita l'animo. Alcuni nati del segno non sono sereni già dall'inizio dell'anno, una particolarità del Cancro. Qualcuno potrebbe temere di aver commesso alcuni errori, o riversare sugli altri la responsabilità delle tensioni che lo pervadono. Situazione di stallo che richiede un po' di organizzazione per riuscire ad essere superata serenamente. LEONE - Chi è riuscito a superare le difficoltà sentimentali che hanno accompagnato la conclusione del 2016, può avere finalmente la dimostrazione del valore di un determinato rapporto. Soprattutto fra agosto e dicembre i nati del segno hanno infatti chiuso tutto ciò che non andava bene. Martedì e Mercoledì giornate particolarmente forti per chi vuole viaggiare, muoversi ed avere anche risposte di lavoro. VERGINE - Giornata che porta con se una buona sensazione di forza e protezione. Bisogna lavorare adesso per i prossimi mesi. Da Giovedì sarà possibile apprezzare una ripresa molto coinvolgente sul piano sentimentale, accompagnata da un notevole miglioramento fisico. BILANCIA - Qualcuno potrebbe avere già in mente un nuovo progetto lavorativo già dal di questo mese, che si concluderà verso la fine del mese, attorno al 25 di febbraio, e implicherà l'attuazione di una scelta per qualcosa che partirà a marzo. Potrebbe esserci stata una tensione, potresti dover interrogare qualcuno per un consulto, un legale. L'amore si presenta povero di stimoli e di soddisfazioni. SCORPIONE - Giornata che lascia a desiderare dal punto di vista fisico, lasciando presagire una settimana che, fino a Giovedì, vedrà susseguirsi numerosi alti e bassi. Ogni tanto riemerge quella stanchezza tipica della fine dell'anno scorso. Per ottenere le soddisfazioni promesse da questo 2017 sarà necessario confidare nelle proprie capacità senza lasciarsi scoraggiare da un'autocritica troppo pedante. Bisogna recuperare l'energia, si consiglia di prestare attenzione alle spese, per un guasto, un automobile. Interessanti conferme in arrivo, in particolare alla fine di febbraio. SAGITTARIO - Nonostante una Luna dissonante porti un po' di stanchezza, questo continua a presentarsi come un periodo di grande forza. E' normale che darsi da fare in continuazione non è facile ed oggi si paga pegno. Il Sagittario ha un forte desiderio di cambiasi, fare cose nuove, altrimenti dà in escandescenza. Le novità in arrivo potrebbero presto appagare un forte desiderio di cambiamento. CAPRICORNO - Una forte pressione emotiva potrebbe offuscare il vostro punto di vista portando diverse discussioni. La tua sincerità è premiata, ma ogni tanto devi comunicar agli altri le tue decisioni, non rimanere chiuso in te stesso. Qualcuno potrebbe apprezzare qualche successo ottenuto tramite l'utilizzo della propria vena creativa, interrogandosi su come riuscire a mantenerlo ed elaborando nuove strategie. ACQUARIO - Periodo di ascesa favorito dalla mancanza di pianeti contrari che, seppur non garantisce una fortuna sicura, porta a sperare che le situazioni di questo periodo siano facilmente risolvibili. Anche un'eventuale situazione legale. Giornate che favoriscono i cambiamenti, dal punto di vista professionale e sentimentale. Anzi è un periodo che invoglia a mettere in atto un cambiamento, anche se non lo si vuole. PESCI - Giornata strana a causa di alcune tensioni che sono tornate a farsi sentire. Alcuni potrebbero aver registrato un po' di malumore già nella giornata di ieri a causa di una mancanza di logica riscontrata all'interno di un rapporto amoroso, che potrebbe portare ancora alcune incomprensioni. Per quanto l'istinto conti, potrebbe essere necessaria una valutazione accurata dei vantaggi e degli svantaggi connessi al mantenere una particolare relazione. Si consiglia di tenere sotto controllo i propri toni, al fine di non complicare ulteriormente la situazione. Qualcuno potrebbe sentirsi messo sotto pressione da un Capricorno o da un Ariete.

