POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso apre una nuova settimana: di che cosa si occuperà oggi, 13 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 13 febbraio 2017) - Pomeriggio 5, la celebre trasmissione condotta da Barbara D'urso, è pronta a tornare sul piccolo schermo oggi, lunedì 13 febbraio 2017, e dare il via ad una nuova settimana. Pomeriggio 5 ospita sempre servizi inerenti al gossip, la cronaca e l'attualità, con un pizzico del carattere frizzantino di Barbara D'Urso. Prima di scoprire di cosa si parlarerà nella puntata di oggi, lunedì 13 febbraio, vediamo cosa è successo lo scorso venerdì. Tra le notizie più rilevanti dal mondo della cronaca, citiamo sicuramente il delitto Rosboch: Barbara D'Urso ha mandato in onda le parole della madre di Gloria, la donna uccisa nel gennaio dello scorso, pronunciate davanti al tribunale in attesa dell'udienza preliminare. Un'altra delle notizie più lette dal mondo dei mass media, riguarda la questione di Don Andrea Contin, coinvolto in uno scandalo nel padovano. In questo caso, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha fatto ascoltare ai propri telespettatori una testimonianza. Non è mancanto un po' di gossip riguardante Melania Trump, l'affascinante first lady americana. Recentemente si è molto parlato di lei: il settimanale Chi, infatti, ha pubblicato delle foto riguardanti la donna, che hanno suscitato lo sgomento dei mass media, dei lettori e del popolo del web. Non è affatto oscuro il passato da modella della nuova first lady americana, pare che in gioventù abbia posato nuda per una raccolta di foto. Buone notizie da parte di Enrico Brignano: pare che il comico sia diventato papà a 50 anni, il nome della piccola è Martina. Brignano ha dato la buona notizia grazie ad un video, è stata una buona occasione per augurargli un grande in bocca al lupo per il futuro.

© Riproduzione Riservata.