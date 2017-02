PRESADIRETTA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 FEBBRAIO 2017: EMERGENZA IMMIGRAZIONE, LE MAFIE CAPITOLINE E L'EUROPA DEL DOMANI - La puntata di PresaDiretta di oggi, lunedì 13 febbraio 2017, si concentrerà verso uno dei problemi più caldamente sentiti dalla popolazione mondiale: il controllo del flusso di immigrazione. Molti Paesi dell'Europa hanno adottato delle contromisure promosse dalla destra xenofoba, che sta vivendo un periodo fiorente, con relativo ingrossamento delle file dell'elettorato. Le telecamere del programma controlleranno anche la situazione politica del Nord e dell'est Europa, dove il nazionalismo sono i principali protagonisti del controllo della futura Europa. La situazione è drammatica su più fronti, a partire dai Cacciatori di Migranti, la squadra paramilitare preposta a sorvegliare il confine fra Turchia e Bulgaria, fino ai movimenti anti islamici che stanno insorgendo in Germania, come Pegida. Il sentimento di unione che ha accompagnato l'Europa dalla sua nascita, fino alla coniazione di una moneta unica che potesse creare una sinergia economica fra le diverse potenze, sembra ormai svanire nel nulla. Presa Diretta e Danilo Procaccianti si occuperanno anche di Roma criminale, un'inchiesta sulle fila mafiose e camorriste presenti nella nostra Capitale. Un fenomeno dilagante, che a macchia d'olio ha preso potere all'interno di tutti i campi economici di Roma, un traffico di soldi milionari che prevede una distribuzione dei profitti fra i diversi clan. L'intensa attività di riciclaggio di denaro sporco ha comportato negli ultimi cinque anni il sequestro di 1,5 miliardi di euro da parte della Dia. Presa Diretta mostrerà nel servizio anche intercettazioni inedite e testimonianze esclusive, oltre ad un'intervista a Michele Prestipino, il Procuratore aggiunto della Direzione Antimafia della Capitale. Per lo spazio Iacona Incontra, il conduttore avrà la possibilità di raccontare la storia di Nujeen Mustafa, una ragazza che è riuscita a sfuggire con i suoi fratelli ai bombardamenti di Aleppo, pur trovandosi su una sedia a rotelle.

