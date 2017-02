QUINTA COLONNA/ Anticipazioni puntata 13 febbraio 2017: focus sulla sanità italiana

QUINTA COLONNA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 FEBBRAIO 2017: FOCUS SULLA SANITÀ CON PAOLO DEL DEBBIO - Focus sul mondo della sanità nel nuovo appuntamento con Quinta Colonna in programma stasera, lunedì 13 febbraio 2017, sul piccolo schermo di Rete 4: alla guida, il pubblico della rete Mediaset troverà come sempre Paolo Del Debbio, pronto - a partire dalle 21.15 - ad andare a fondo in merito a diversi quesiti. I servizi offerti dal mono sanitario sono efficienti? Il numero di posti letto è sufficiente, guardando il numero di ricoveri? Che cosa va storto, quando alla televisione si sentono racconti di persone che vengono curate e assistite nei corridoi delle strutture sanitaria, e non in camere appropriate? Le condizioni igieniche sono sempre ottimali nelle degenze e in pronto soccorso? A Quinta Colonna si cercherà di mettere in luce quello che funziona, e quello che non funziona, oggigiorno, nella sanità del nostro Paese. Come sempre, inoltre, non mancheranno ospiti, esperi e collegamenti da alcune delle piazze dello Stivale: in occasione dell’appuntamento odierno, le telecamere della trasmissione di Paolo Del Debbio sono state a Nocera Inferiore (Salerno), Rogliano (Cosenza) e Viterbo.

© Riproduzione Riservata.